PROMOÇÃO

Black Friday: Bob’s terá milk shake e batata frita por apenas R$ 1

Ação acontece nos dias 27 e 28 de novembro

Millena Marques

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:40

Bob's Friday Crédito: Divulgação

O Bob’s anunciou uma campanha especial de Black Friday: a Bob’s Friday. A promoção terá produtos por apenas R$ 1 e 15% de desconto em itens selecionados do cardápio. A ação acontece nos dias 27 e 28 de novembro.

Toda a dinâmica da Bob’s Friday acontece dentro do app: é lá que o consumidor gira a roleta, descobre seu benefício e ativa o cupom. Nas lojas físicas, o processo é simples: basta apresentar o cupom gerado no app e realizar o resgate.

Para participar, é necessário estar cadastrado no programa Bob’s Fã e informar o CPF no ato da compra para validação. Cada cliente tem direito a um cupom, pessoal e intransferível, válido para uma compra e sujeito à disponibilidade da loja.

Os produtos por R$ 1 são o grande destaque da campanha. Serão vendidos com o preço simbólico: Milk Shake Crocante 300ml, Colherudo Max e a Batata M. Além das ofertas de R$ 1, a campanha inclui 15% de desconto em produtos que são sucessos no cardápio: Trio Big Bob, Trio Chicken File e as Tiras de Frango.

“Queríamos criar uma ativação que fosse mais do que um desconto: algo que trouxesse surpresa, facilidade e muita vantagem para o cliente. A roleta dentro do app é um jeito de deixar a Black Friday mais divertida, enquanto os produtos por R$ 1 reforçam o nosso compromisso de oferecer oportunidades reais no período”, Luís Lima, Gerente de CRM do Bob’s.