Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Black Friday: Bob’s terá milk shake e batata frita por apenas R$ 1

Ação acontece nos dias 27 e 28 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:40

Bob's Friday
Bob's Friday Crédito: Divulgação

O Bob’s anunciou uma campanha especial de Black Friday: a Bob’s Friday. A promoção terá produtos por apenas R$ 1 e 15% de desconto em itens selecionados do cardápio. A ação acontece nos dias 27 e 28 de novembro.

Toda a dinâmica da Bob’s Friday acontece dentro do app: é lá que o consumidor gira a roleta, descobre seu benefício e ativa o cupom. Nas lojas físicas, o processo é simples: basta apresentar o cupom gerado no app e realizar o resgate.

Para participar, é necessário estar cadastrado no programa Bob’s Fã e informar o CPF no ato da compra para validação. Cada cliente tem direito a um cupom, pessoal e intransferível, válido para uma compra e sujeito à disponibilidade da loja.

Leia mais

Imagem - Black Friday: cinema de Salvador anuncia ingressos a R$ 10

Black Friday: cinema de Salvador anuncia ingressos a R$ 10

Imagem - Promoções-relâmpago e vídeos falsos: saiba quais são os golpes virtuais mais comuns na Black Friday

Promoções-relâmpago e vídeos falsos: saiba quais são os golpes virtuais mais comuns na Black Friday

Os produtos por R$ 1 são o grande destaque da campanha. Serão vendidos com o preço simbólico: Milk Shake Crocante 300ml, Colherudo Max e a Batata M. Além das ofertas de R$ 1, a campanha inclui 15% de desconto em produtos que são sucessos no cardápio: Trio Big Bob, Trio Chicken File e as Tiras de Frango.

“Queríamos criar uma ativação que fosse mais do que um desconto: algo que trouxesse surpresa, facilidade e muita vantagem para o cliente. A roleta dentro do app é um jeito de deixar a Black Friday mais divertida, enquanto os produtos por R$ 1 reforçam o nosso compromisso de oferecer oportunidades reais no período”, Luís Lima, Gerente de CRM do Bob’s.

Os cupons podem ser resgatados exclusivamente nas lojas participantes até o dia 30 de novembro, ou até o limite de 10.000 cupons emitidos. A oferta não é válida para delivery e não é cumulativa com outros descontos. O cupom só será aceito mediante apresentação do aplicativo ou do site.

Tags:

Batata Black Friday

Mais recentes

Imagem - Esquema milionário de Feira envolve fraudes fundiárias e falsificação em cartórios

Esquema milionário de Feira envolve fraudes fundiárias e falsificação em cartórios
Imagem - Refluxo: 5 maneiras práticas de aliviar os sintomas

Refluxo: 5 maneiras práticas de aliviar os sintomas
Imagem - Homem é espancado e morto nas imediações de estação de metrô de Salvador

Homem é espancado e morto nas imediações de estação de metrô de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido
01

Carta do Baralho Cigano desta quarta (26 de novembro) é A Foice: cortes necessários, decisões firmes e libertação do que já não faz sentido

Imagem - Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda
02

Professores da educação básica da rede pública podem ter adicional no salário; entenda

Imagem - Prejuízo de R$ 30 mil: raio mata oito bovinos da raça nelore na Bahia
03

Prejuízo de R$ 30 mil: raio mata oito bovinos da raça nelore na Bahia

Imagem - Brasil disputa Copa do Mundo de skate no Japão sem a recém-formada Rayssa Leal
04

Brasil disputa Copa do Mundo de skate no Japão sem a recém-formada Rayssa Leal