Black Friday: cinema de Salvador anuncia ingressos a R$ 10

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:23
O Cineflix Shopping Bela Vista anunciou a venda de ingressos a R$ 10 nesta sexta-feira (28), dia oficial da Black Friday. A promoção não é válida para eventos especiais e para o filme Zootopia 2.
Reconhecida pelas salas confortáveis, programação variada e estrutura moderna, a unidade tende a atrair ainda mais espectadores durante o período. Para Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, a ação reforça o posicionamento do empreendimento.
“A Black Friday é uma das datas de maior procura no nosso calendário, e ter uma oferta tão atrativa no cinema complementa a experiência do cliente. É uma oportunidade de lazer acessível, que aproxima ainda mais o Bela Vista do seu público”, destaca.
Os ingressos poderão ser adquiridos tanto na bilheteria quanto pelo site do Cineflix, conforme disponibilidade.