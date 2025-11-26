PROMOÇÃO

Black Friday: cinema de Salvador anuncia ingressos a R$ 10

Cineflix integra estratégia do Bela Vista para movimentar o período de Black Friday

Millena Marques

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:23

Cineflix do Shopping Bela Vista Crédito: Divulgação

O Cineflix Shopping Bela Vista anunciou a venda de ingressos a R$ 10 nesta sexta-feira (28), dia oficial da Black Friday. A promoção não é válida para eventos especiais e para o filme Zootopia 2.

Reconhecida pelas salas confortáveis, programação variada e estrutura moderna, a unidade tende a atrair ainda mais espectadores durante o período. Para Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, a ação reforça o posicionamento do empreendimento.

“A Black Friday é uma das datas de maior procura no nosso calendário, e ter uma oferta tão atrativa no cinema complementa a experiência do cliente. É uma oportunidade de lazer acessível, que aproxima ainda mais o Bela Vista do seu público”, destaca.