Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brasil disputa Copa do Mundo de skate no Japão sem a recém-formada Rayssa Leal

Nome mais famoso do skate no país, ela preferiu se dedicar à reta final da vida escolar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:30

A atleta Rayssa Leal garantiu a medalha de bronze na categoria
Rayssa Leal Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

A etapa de Kitakyushu da Copa do Mundo de skate street começa na noite desta terça-feira (25), no Japão, e atravessa a semana até a madrugada de domingo (30), reunindo 80 competidores - 40 mulheres e 40 homens - entre eles alguns dos nomes mais reconhecidos do circuito mundial.

O Brasil chega com uma delegação numerosa, formada por dez atletas já instalados no país asiático, embora com um desfalque importante: Rayssa Leal não participará desta fase do World Skate Tour. Prestes a completar 18 anos e bicampeã olímpica, a maranhense decidiu abrir mão da viagem para priorizar a reta final do último ano escolar. “Seria um campeonato atrás do outro. Então iria ser muito corrido. Mas a gente procura a melhor estratégia. Vai ser meu último ano na escola também, então no próximo ano a minha vida vai estar mais livre”, disse durante o STU Rio de Janeiro 2025, em entrevista à CazéTV.

Rayssa Leal celebrou formatura do Ensino Médio

Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram
1 de 7
Rayssa Leal celebrou formatura por Reprodução/Instagram

Mesmo sem sua atleta mais famosa, a seleção brasileira chega fortalecida. No feminino, o país será representado por Pâmela Rosa, Isabelly Ávila e Maria Almeida. No masculino, os convocados são Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Ivan Monteiro, Filipe Mota, João Lucas Alves e Wallace Gabriel. Cinco dos integrantes da equipe estiveram nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, reforçando o nível do grupo que disputa a etapa japonesa.

O evento também contará com estrelas internacionais, incluindo campeões olímpicos e figuras centrais do skate street. Entre os confirmados estão o japonês Yuto Horigome, dono do ouro em Tóquio 2020 e Paris 2024; sua compatriota Momiji Nishiya, campeã olímpica em Tóquio; a também japonesa Coco Yoshizawa, que brilhou em Paris; o norte-americano Nyjah Huston; além de outras representantes do Japão, como Liz Akama e Funa Nakayama.

A competição seguirá o formato tradicional do World Skate Tour. Nas fases de classificação e quartas de final, cada skatista realiza duas voltas, valendo apenas a melhor delas, e os 16 mais bem colocados avançam. A semifinal combina duas voltas e três manobras, com a nota final resultando da soma da melhor volta com a melhor manobra. Na final, os oito classificados executam três voltas e três manobras, repetindo o sistema de somatório.

Leia mais

Imagem - Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores

Rayssa Leal celebra formatura e emociona com mensagem aos pais e professores

Imagem - O que Rayssa Leal sussurra antes de competir? Vídeo revela ritual secreto da campeã

O que Rayssa Leal sussurra antes de competir? Vídeo revela ritual secreto da campeã

Imagem - Rayssa Leal avança na Copa do Mundo de Skate, mas é ofuscada por brasileira de 14 anos

Rayssa Leal avança na Copa do Mundo de Skate, mas é ofuscada por brasileira de 14 anos

Programação completa (horário de Brasília)

25 de novembro – terça-feira

21h10–1h15 — classificatórias femininas

26 de novembro – quarta-feira

21h10–0h10 — classificatórias masculinas (baterias 1–3)

27 de novembro – quinta-feira

2h05–6h10 — classificatórias masculinas (baterias 4–7)

21h30–1h35 — quartas de final femininas

28 de novembro – sexta-feira

2h35–6h40 — quartas de final masculinas

Tags:

Rayssa Leal

Mais recentes

Imagem - Perguntas e respostas sobre o projeto da Arena Barradão; confira o que foi dito na apresentação

Perguntas e respostas sobre o projeto da Arena Barradão; confira o que foi dito na apresentação
Imagem - Lembra dele? Uelliton, ex-Vitória e Bahia, ressurge com alguns quilos a mais. Confira como ele está

Lembra dele? Uelliton, ex-Vitória e Bahia, ressurge com alguns quilos a mais. Confira como ele está
Imagem - Zagueiro quebra silêncio após briga com torcedores em plena final: 'Não tem santinho'

Zagueiro quebra silêncio após briga com torcedores em plena final: 'Não tem santinho'

MAIS LIDAS

Imagem - Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato
01

Proposta do Governo do Estado para reestruturação do Planserv é insuficiente, diz sindicato

Imagem - Hoje, o amor encontra equilíbrio: veja como cada signo vive o dia nesta terça-feira (25 de novembro)
02

Hoje, o amor encontra equilíbrio: veja como cada signo vive o dia nesta terça-feira (25 de novembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada
03

Carta do Baralho Cigano desta terça (25 de novembro) é A Cruz: o que parecia um peso começa a se mostrar um passo importante da jornada

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
04

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador