Brasil disputa Copa do Mundo de skate no Japão sem a recém-formada Rayssa Leal

Nome mais famoso do skate no país, ela preferiu se dedicar à reta final da vida escolar

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:30

Rayssa Leal Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

A etapa de Kitakyushu da Copa do Mundo de skate street começa na noite desta terça-feira (25), no Japão, e atravessa a semana até a madrugada de domingo (30), reunindo 80 competidores - 40 mulheres e 40 homens - entre eles alguns dos nomes mais reconhecidos do circuito mundial.

O Brasil chega com uma delegação numerosa, formada por dez atletas já instalados no país asiático, embora com um desfalque importante: Rayssa Leal não participará desta fase do World Skate Tour. Prestes a completar 18 anos e bicampeã olímpica, a maranhense decidiu abrir mão da viagem para priorizar a reta final do último ano escolar. “Seria um campeonato atrás do outro. Então iria ser muito corrido. Mas a gente procura a melhor estratégia. Vai ser meu último ano na escola também, então no próximo ano a minha vida vai estar mais livre”, disse durante o STU Rio de Janeiro 2025, em entrevista à CazéTV.

Mesmo sem sua atleta mais famosa, a seleção brasileira chega fortalecida. No feminino, o país será representado por Pâmela Rosa, Isabelly Ávila e Maria Almeida. No masculino, os convocados são Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna, Felipe Gustavo, Ivan Monteiro, Filipe Mota, João Lucas Alves e Wallace Gabriel. Cinco dos integrantes da equipe estiveram nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, reforçando o nível do grupo que disputa a etapa japonesa.

O evento também contará com estrelas internacionais, incluindo campeões olímpicos e figuras centrais do skate street. Entre os confirmados estão o japonês Yuto Horigome, dono do ouro em Tóquio 2020 e Paris 2024; sua compatriota Momiji Nishiya, campeã olímpica em Tóquio; a também japonesa Coco Yoshizawa, que brilhou em Paris; o norte-americano Nyjah Huston; além de outras representantes do Japão, como Liz Akama e Funa Nakayama.

A competição seguirá o formato tradicional do World Skate Tour. Nas fases de classificação e quartas de final, cada skatista realiza duas voltas, valendo apenas a melhor delas, e os 16 mais bem colocados avançam. A semifinal combina duas voltas e três manobras, com a nota final resultando da soma da melhor volta com a melhor manobra. Na final, os oito classificados executam três voltas e três manobras, repetindo o sistema de somatório.

Programação completa (horário de Brasília)

25 de novembro – terça-feira

21h10–1h15 — classificatórias femininas

26 de novembro – quarta-feira

21h10–0h10 — classificatórias masculinas (baterias 1–3)

27 de novembro – quinta-feira

2h05–6h10 — classificatórias masculinas (baterias 4–7)

21h30–1h35 — quartas de final femininas

28 de novembro – sexta-feira