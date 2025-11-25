ATLÉTICO-MG

Zagueiro quebra silêncio após briga com torcedores em plena final: 'Não tem santinho'

Lyanco explicou que perdeu paciência com a torcida do Galo

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 08:21

Lyanco discute com torcedores Crédito: Reprodução/Canal Futebol Pelo Mundo

A polêmica envolvendo Lyanco na final da Copa Sul-Americana ganhou novo capítulo após o zagueiro se pronunciar nas redes sociais. Ele comentou a discussão com torcedores do Atlético-MG durante a disputa de pênaltis contra o Lanús, no último sábado, no Paraguai, e disse que apenas reagiu a ofensas ouvidas na arquibancada.

A confusão começou logo depois de Biel perder a quarta cobrança do Atlético. Um torcedor passou a criticar o atacante e o valor pago por ele, o que provocou resposta imediata de jogadores não relacionados, que assistiam ao jogo no mesmo setor por determinação da Conmebol. Cuello, Mosquito, João Marcelo e Isaac reagiram às provocações, e Lyanco chegou a se aproximar do torcedor, sendo segurado por integrantes da segurança do clube. As imagens foram registradas pelo canal “Futebol pelo Mundo”, que também flagrou o diretor Pedro Tavares discutindo com o homem.

En plena tanda de penales un hincha de Atlético Mineiro empezó a CRITICAR A LOS JUGADORES de su equipo.



Resulta que a unos metros estaban los futbolistas lesionados, que FUERON A BUSCARLO cuando erró Acosta.



Tuvieron que separarlos. ???pic.twitter.com/edmUbzsDpl — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 23, 2025

Nas redes sociais, Lyanco explicou sua versão. Ele afirmou que a discussão ocorreu “de cabeça quente”, no meio das cobranças, e que ninguém envolvido era “inocente”. Segundo o zagueiro, sua atitude foi uma resposta direta aos xingamentos que ouviu no momento mais tenso da partida.

“A gente tava ali a pedido da Conmebol. Foram eles que decidiram onde os jogadores não relacionados iriam ficar. Por isso, a gente ficou na arquibancada, próximo de família e torcedores. Em momento nenhum, xinguei mãe de ninguém”, disse.

⚠️ Agora! Lyanco se pronuncia sobre discussão com torcedor do Atlético-MG:



“Foi uma reação, não uma ação. Eu reagi.”



“Vocês têm que saber que, da mesma forma que vocês são nervosos e xingam, a gente também.”



“Não vão em conversinha de quem fala m****. pic.twitter.com/9KnPFw8MfS — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) November 24, 2025

O defensor negou que tenha iniciado as ofensas. “Não tem nenhum santinho aqui. Vou lá no meu insta dizer que estão xingando a minha mãe? Foi uma reação minha, não foi uma ação. Eu reagi a aquilo que foi falado. Não teria feito nada se ninguém tivesse feito alguma coisa”.

Lyanco também saiu em defesa de Biel, muito criticado após perder chances e pênalti. Ele lamentou que parte da torcida atacasse jogadores durante a disputa. “Agora, no meio do jogo, você tá torcendo ou o que? No meio do jogo, torce irmão, ficar falando besteira? Fica quieto. Aí, depois, quer reclamar e fica fazendo isso como uma reação nossa ao grupo de um cara que não queria perder pênalti, perder gol. Você acha que ele não queria ser herói do clube?”.

Além disso, rebateu críticas de que faltou com respeito ao Atlético-MG. “Falaram um monte de merda, que ninguém sabe de nada. Nunca deixei faltar nada de respeito. Faço isso e provo isso. Vocês sabem o quanto já briguei por vocês, o quanto fui contra pessoas do nosso clube. Hoje estou ouvindo falar que não respeito o torcedor e o clube”.

Ele sustentou que sua relação com o clube sempre foi de entrega. “Nunca deixei de respeitar o torcedor e o clube. Levo isso para a minha casa. Vocês não sabem a forma que vivo o clube. Agora ficar bravo que xinguei como foi falado para a gente. Aí a gente fala, reage, a gente é um merda, não vale, tem que meter o fora do clube. Tem que valorizar o clube. Nunca deixei de mostrar, de agir, como alguém que ama o clube”.