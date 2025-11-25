CHORO DE ALÍVIO

Atacantes de Bahia e Vitória voltam a marcar e encerram jejum de gols na temporada

Erick Pulga marcou para o Tricolor diante do Vasco, enquanto Renato Kayzer fez o terceiro do Leão contra o Sport

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 05:00

Erick Pulga e Renato Kayzer marcaram e afastaram jejum de gols na temporada Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia; Victor Ferreira/EC Vitória

Assim como um goleiro entra em campo com o objetivo de completar uma partida sem ser vazado, os atacantes tem como objetivo ajudar suas equipes com gols marcados. No entanto, quando a rede demora a balançar, a pressão aumenta e as cobranças aparecem. Em condições diferentes, Erick Pulga e Renato Kayzer acabaram com esse cenário neste domingo (23), quando voltaram a marcar por Bahia e Vitória, respectivamente, e se emocionaram com o fim do jejum de gols.

No caso do atacante tricolor, um início meteórico com a camisa do Bahia foi atrapalhado por duas contusões. A primeira o tirou dos gramados por um mês, entre julho e agosto. Quando se recuperou, uma nova lesão muscular na coxa esquerda interrompeu sua sequência por mais dois meses. Antes, Erick Pulga era o principal jogador do Esquadrão no ano, com oito gols e oito assistências em 2025.

O 9º gol veio na quinta partida desde que retornou do departamento médico. Com o tento marcado diante do Vasco, que definiu o triunfo tricolor na partida, o camisa 16 imediatamente se emocionou dentro de campo. Após o jogo, o jogador explicou que o choro apareceu por um motivo que vai além do futebol.

“Aquele choro foi por um amigo que tenho há muito tempo. Amanhã seria aniversário dele. Ele já não está aqui, mas sempre acreditou em mim. Esse gol é para ele. Lá de cima, ele está me dando forças”, declarou.

Antes de voltar a balançar as redes, Erick Pulga vivia uma seca de seis meses sem marcar gols. Eram 17 jogos em sequência que o atacante somava minutos em campo pelo Tricolor e deixava o gramado em branco. Apesar de deixar o gramado mancando e com gelo na perna, o jogador pontuou que está em condições de jogo. "Foi uma pancada, só isso. Meu pé travou um pouco na grama ali, mas graças a Deus foi só isso. Nada demais", garantiu.

Com Pulga disponível para o técnico Rogério Ceni, o Bahia retorna a campo na sexta-feira (28), quando viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. A partida começa às 19h.

Artilheiro do Leão

“Vocês não sabem o quanto que gosto disso. Futebol, para mim, é tudo, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família”. Foi assim, com lágrimas no rosto, que o atacante Renato Kayzer comemorou mais um gol marcado com a camisa do Vitória. Contra o Sport, o tento foi o 9º anotado pelo centroavante no Campeonato Brasileiro e, consequentemente, pelo Leão.

Com três jogos restantes para o final da temporada, o camisa 79 se tornou o artilheiro isolado do clube na temporada. Antes, dividia o posto com Janderson, que marcou oito vezes em 2025 antes de ser contratado pelo Goztepe, da Turquia. Além de aumentar a importância do jogador para o clube rubro-negro, o gol marcado encerrou um jejum de cinco partidas sem marcar.

Antes, o último gol marcado por Kayzer tinha sido no Ba-Vi, válido pela 28ª rodada. No entanto, essa foi a única vez que o atacante balançou as redes adversárias em um recorte de 13 jogos. A seca, inclusive, rendeu a perda da titularidade para o jogador nos últimos quatro confrontos. Enquanto começava as partidas no banco, o uruguaio Renzo López assumiu a vaga de camisa nove.

O terceiro gol do Vitória diante da equipe pernambucana emocionou o centroavante, que chorou e desabafou após o fim do confronto. “Estar dentro de campo é a maior felicidade do mundo. Ainda depois de uma lesão grave que tive há um tempo atrás. Só agradecer a Deus e continuar na caminhada”, disse.

O fim da seca também foi comemorado pelo técnico Jair Ventura, que pontuou a importância de um centroavante em boa fase para a campanha do time no Campeonato Brasileiro. “Nosso camisa nove voltou a marcar, estava fazendo falta. Todo time precisa de seu camisa nove para fazer gol. Olha o Deyverson como está ajudando lá no Fortaleza”, explicou.