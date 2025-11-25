Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atacantes de Bahia e Vitória voltam a marcar e encerram jejum de gols na temporada

Erick Pulga marcou para o Tricolor diante do Vasco, enquanto Renato Kayzer fez o terceiro do Leão contra o Sport

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 05:00

Erick Pulga e Renato Kayzer marcaram e afastaram jejum de gols na temporada
Erick Pulga e Renato Kayzer marcaram e afastaram jejum de gols na temporada Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia; Victor Ferreira/EC Vitória

Assim como um goleiro entra em campo com o objetivo de completar uma partida sem ser vazado, os atacantes tem como objetivo ajudar suas equipes com gols marcados. No entanto, quando a rede demora a balançar, a pressão aumenta e as cobranças aparecem. Em condições diferentes, Erick Pulga e Renato Kayzer acabaram com esse cenário neste domingo (23), quando voltaram a marcar por Bahia e Vitória, respectivamente, e se emocionaram com o fim do jejum de gols.

No caso do atacante tricolor, um início meteórico com a camisa do Bahia foi atrapalhado por duas contusões. A primeira o tirou dos gramados por um mês, entre julho e agosto. Quando se recuperou, uma nova lesão muscular na coxa esquerda interrompeu sua sequência por mais dois meses. Antes, Erick Pulga era o principal jogador do Esquadrão no ano, com oito gols e oito assistências em 2025.

Veja momentos de Erick Pulga com a camisa do Bahia

Erick Pulga pelo Bahia por Letícia Martins/ EC Bahia
Erick Pulga pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Erick Pulga pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Erick Pulga pelo Bahia por Catarina Brandão/EC Bahia
Erick Pulga pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Erick Pulga pelo Bahia por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Erick Pulga pelo Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Erick Pulga pelo Bahia por Letícia Martins/ EC Bahia
Erick Pulga pelo Bahia por Letícia Martins/ EC Bahia
Erick Pulga pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Erick Pulga pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Erick Pulga pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Erick Pulga pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Erick Pulga pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 14
Erick Pulga pelo Bahia por Letícia Martins/ EC Bahia

O 9º gol veio na quinta partida desde que retornou do departamento médico. Com o tento marcado diante do Vasco, que definiu o triunfo tricolor na partida, o camisa 16 imediatamente se emocionou dentro de campo. Após o jogo, o jogador explicou que o choro apareceu por um motivo que vai além do futebol.

“Aquele choro foi por um amigo que tenho há muito tempo. Amanhã seria aniversário dele. Ele já não está aqui, mas sempre acreditou em mim. Esse gol é para ele. Lá de cima, ele está me dando forças”, declarou.

Leia mais

Imagem - Súmula da partida entre Bahia e Vasco explica expulsão polêmica de Mingo

Súmula da partida entre Bahia e Vasco explica expulsão polêmica de Mingo

Imagem - Joia do Bahia desperdiça pênalti decisivo e Brasil termina eliminado por Portugal no Mundial sub-17

Joia do Bahia desperdiça pênalti decisivo e Brasil termina eliminado por Portugal no Mundial sub-17

Imagem - Ceni valoriza triunfo do Bahia contra o Vasco e explica expulsão de Mingo: ‘Não culpo o árbitro 100%’

Ceni valoriza triunfo do Bahia contra o Vasco e explica expulsão de Mingo: ‘Não culpo o árbitro 100%’

Antes de voltar a balançar as redes, Erick Pulga vivia uma seca de seis meses sem marcar gols. Eram 17 jogos em sequência que o atacante somava minutos em campo pelo Tricolor e deixava o gramado em branco. Apesar de deixar o gramado mancando e com gelo na perna, o jogador pontuou que está em condições de jogo. "Foi uma pancada, só isso. Meu pé travou um pouco na grama ali, mas graças a Deus foi só isso. Nada demais", garantiu.

Com Pulga disponível para o técnico Rogério Ceni, o Bahia retorna a campo na sexta-feira (28), quando viaja ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. A partida começa às 19h.

Artilheiro do Leão

“Vocês não sabem o quanto que gosto disso. Futebol, para mim, é tudo, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família”. Foi assim, com lágrimas no rosto, que o atacante Renato Kayzer comemorou mais um gol marcado com a camisa do Vitória. Contra o Sport, o tento foi o 9º anotado pelo centroavante no Campeonato Brasileiro e, consequentemente, pelo Leão.

Com três jogos restantes para o final da temporada, o camisa 79 se tornou o artilheiro isolado do clube na temporada. Antes, dividia o posto com Janderson, que marcou oito vezes em 2025 antes de ser contratado pelo Goztepe, da Turquia. Além de aumentar a importância do jogador para o clube rubro-negro, o gol marcado encerrou um jejum de cinco partidas sem marcar.

Relembre a passagem de Renato Kayzer pelo Vitória

Renato Kayzer é o artilheiro da equipe na Série A por Arisson Marinho/CORREIO
Renato Kayzer é o artilheiro da equipe na Série A por Reprodução/Premiere
Renato Kayzer é o artilheiro da equipe na Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Renato Kayzer é o artilheiro da equipe na Série A por Reprodução
Renato Kayzer é o artilheiro da equipe na Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Renato Kayzer é o artilheiro da equipe na Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Renato Kayzer é o artilheiro da equipe na Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Renato Kayzer é o artilheiro da equipe na Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Renato Kayzer é o artilheiro da equipe na Série A por Arisson Marinho/CORREIO
Renato Kayzer é o artilheiro da equipe na Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 10
Renato Kayzer é o artilheiro da equipe na Série A por Arisson Marinho/CORREIO

Antes, o último gol marcado por Kayzer tinha sido no Ba-Vi, válido pela 28ª rodada. No entanto, essa foi a única vez que o atacante balançou as redes adversárias em um recorte de 13 jogos. A seca, inclusive, rendeu a perda da titularidade para o jogador nos últimos quatro confrontos. Enquanto começava as partidas no banco, o uruguaio Renzo López assumiu a vaga de camisa nove.

O terceiro gol do Vitória diante da equipe pernambucana emocionou o centroavante, que chorou e desabafou após o fim do confronto. “Estar dentro de campo é a maior felicidade do mundo. Ainda depois de uma lesão grave que tive há um tempo atrás. Só agradecer a Deus e continuar na caminhada”, disse.

Leia mais

Imagem - Após partida contra o Vitória, estádio do Sport tem luz cortada por falta de pagamento

Após partida contra o Vitória, estádio do Sport tem luz cortada por falta de pagamento

Imagem - Edu celebra vitória e mira sequência do Vitória contra o Mirassol: ‘Agora é virar a chave’

Edu celebra vitória e mira sequência do Vitória contra o Mirassol: ‘Agora é virar a chave’

Imagem - Vitória tem compromisso para ajudar o Sport a voltar para Série A, diz Fábio Mota

Vitória tem compromisso para ajudar o Sport a voltar para Série A, diz Fábio Mota

O fim da seca também foi comemorado pelo técnico Jair Ventura, que pontuou a importância de um centroavante em boa fase para a campanha do time no Campeonato Brasileiro. “Nosso camisa nove voltou a marcar, estava fazendo falta. Todo time precisa de seu camisa nove para fazer gol. Olha o Deyverson como está ajudando lá no Fortaleza”, explicou.

Com Renato Kayzer voltando a marcar, o Vitória retorna a campo no sábado (29), quando recebe o Mirassol, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h no gramado do Barradão.

Mais recentes

Imagem - CBF anuncia calendário do Futebol Feminino para 2026 e apoio inédito a atletas mães

CBF anuncia calendário do Futebol Feminino para 2026 e apoio inédito a atletas mães
Imagem - Vitória apresenta oficialmente projeto da Arena Barradão; veja como vai ficar

Vitória apresenta oficialmente projeto da Arena Barradão; veja como vai ficar
Imagem - Promessa do Manchester City abandona o futebol para estudar Direito

Promessa do Manchester City abandona o futebol para estudar Direito

MAIS LIDAS

Imagem - Empresária morre após cair de rapel em cachoeira com queda livre de 60 metros
01

Empresária morre após cair de rapel em cachoeira com queda livre de 60 metros

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
02

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados
03

Inmet emite alerta de chuvas e ventos fortes para Bahia e mais 13 estados

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda (24 de novembro) é O Caixão: não tema o fim, ele é apenas o início de algo melhor
04

Carta do Baralho Cigano desta segunda (24 de novembro) é O Caixão: não tema o fim, ele é apenas o início de algo melhor