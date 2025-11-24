MODERNIZAÇÃO

Vitória apresenta oficialmente projeto da Arena Barradão; veja como vai ficar

Projeto de modernização do estádio do Vitória foi apresentado aos torcedores nesta segunda-feira (24)

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 21:12

Veja imagens do projeto final da Arena Barradão Crédito: Divulgação

No dia 11 de novembro de 1986, o estádio Manoel Barradas foi inaugurado pela primeira vez. A segunda inauguração ocorreu em 25 de agosto de 1991. Desde então, o Barradão tem sido a casa do Vitória e símbolo de conquistas do clube. Considerado como um santuário pelos torcedores, a promessa de modernização do equipamento não é novidade, mas em 2025 ganhou um novo capítulo. Na noite desta segunda-feira (24), o projeto final da Arena Barradão foi apresentado oficialmente para os torcedores.

Quem esteve presente no local viu de perto as imagens do novo Barradão. O projeto prevê uma arena multiuso com capacidade para receber jogos do Vitória e grandes eventos, incluindo outros shows internacionais. Também estão previstos espaços como shopping, museu, restaurantes, camarotes exclusivos e áreas de convivência, além de um novo setor oeste.

A capacidade do estádio será ampliada de 30.793 para 40.597 lugares, além do aumento de 20 para 116 camarotes. Haverá ainda a construção de um restaurante com vista para o campo. A fachada principal da Arena terá o formato de ondas, em homenagem à Baía de Todos os Santos.

Para o atual presidente do Vitória, Fábio Mota, a Arena Barradão vai mudar o patamar do clube. “Só para dar um exemplo, o Palmeiras arrecada mais de 100 milhões no Allianz Parque com outros eventos. Em alguns momentos, como Data-FIFA, você fica com tudo parado. A Arena Barradão vai possibilitar que a gente não tenha só o futebol. Hoje é um dia histórico”, disse.

Depois de ser aprovado de forma unânime por membros da atual diretoria rubro-negra, a próxima etapa a ser cumprida foi a apresentação para sócios e conselheiros do clube, além de outros torcedores que puderam acompanhar remotamente. Agora, o projeto passará por análise do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo para que após possam ser iniciadas as obras do empreendimento.

Caso seja aprovado, o clube vai precisar se reunir com a Prefeitura de Salvador e o Governo Estadual para dar entrada em alvarás de licença ambiental. De acordo com Fábio Mota, a expectativa é de que as obras tenham início na metade de 2026. O projeto prevê que o clube não pare de jogar no equipamento.

O investimento total no projeto está estimado em R$ 1,4 bilhão ao longo dos 35 anos de concessão, com aporte de R$ 405 milhões em ativos de longo prazo. De acordo com o arquiteto responsável pelo projeto, Danilo Carvalho, a proposta foi trazer modernidade para o equipamento, porém mantendo características históricas do Barradão.

A gente escolheu trabalhar no Barradão. Sentíamos que faltava no Nordeste uma arena multiuso. Considerando toda a topografia, a concepção arquitetônica e todos os elementos que o Barradão tinha, vimos como uma arena única para ser desenvolvida Danilo Carvalho Arquiteto responsável pelo projeto da Arena Barradão

O profissional ainda acrescentou que a construção pode ajudar não só no desenvolvimento do bairro de Canabrava, mas em toda a capital baiana. “Vamos estar com um equipamento que atenda a todos os requisitos da FIFA, Conmebol e CBF. A gente vai ter uma arena que vai ser capaz de fazer até final de Libertadores”, afirma.

O projeto, apresentado oficialmente à diretoria em agosto, foi elaborado pelo consórcio SD Plan e pelo Grupo AR, que conduziram a apresentação. A SD Plan atua em engenharia, projetos e gestão de estádios e arenas, enquanto o Grupo AR possui experiência em operações de grande escala em estádios e arenas, com a AR Foods responsável pelas operações de alimentos, bebidas e hospitalidade.