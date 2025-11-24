Acesse sua conta
Vitória apresenta oficialmente projeto da Arena Barradão; veja como vai ficar

Projeto de modernização do estádio do Vitória foi apresentado aos torcedores nesta segunda-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 21:12

Veja imagens do projeto final da Arena Barradão
Veja imagens do projeto final da Arena Barradão Crédito: Divulgação

No dia 11 de novembro de 1986, o estádio Manoel Barradas foi inaugurado pela primeira vez. A segunda inauguração ocorreu em 25 de agosto de 1991. Desde então, o Barradão tem sido a casa do Vitória e símbolo de conquistas do clube. Considerado como um santuário pelos torcedores, a promessa de modernização do equipamento não é novidade, mas em 2025 ganhou um novo capítulo. Na noite desta segunda-feira (24), o projeto final da Arena Barradão foi apresentado oficialmente para os torcedores.

Quem esteve presente no local viu de perto as imagens do novo Barradão. O projeto prevê uma arena multiuso com capacidade para receber jogos do Vitória e grandes eventos, incluindo outros shows internacionais. Também estão previstos espaços como shopping, museu, restaurantes, camarotes exclusivos e áreas de convivência, além de um novo setor oeste.

Veja imagens da apresentação da nova Arena Barradão

Veja imagens do projeto final da Arena Barradão
Veja imagens do projeto final da Arena Barradão por Divulgação
Veja imagens do projeto final da Arena Barradão por Divulgação
Veja imagens do projeto final da Arena Barradão por Divulgação
Veja imagens do projeto final da Arena Barradão por Divulgação

Veja imagens do projeto final da Arena Barradão por Divulgação

A capacidade do estádio será ampliada de 30.793 para 40.597 lugares, além do aumento de 20 para 116 camarotes. Haverá ainda a construção de um restaurante com vista para o campo. A fachada principal da Arena terá o formato de ondas, em homenagem à Baía de Todos os Santos.

Para o atual presidente do Vitória, Fábio Mota, a Arena Barradão vai mudar o patamar do clube. “Só para dar um exemplo, o Palmeiras arrecada mais de 100 milhões no Allianz Parque com outros eventos. Em alguns momentos, como Data-FIFA, você fica com tudo parado. A Arena Barradão vai possibilitar que a gente não tenha só o futebol. Hoje é um dia histórico”, disse.

Depois de ser aprovado de forma unânime por membros da atual diretoria rubro-negra, a próxima etapa a ser cumprida foi a apresentação para sócios e conselheiros do clube, além de outros torcedores que puderam acompanhar remotamente. Agora, o projeto passará por análise do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo para que após possam ser iniciadas as obras do empreendimento.

Caso seja aprovado, o clube vai precisar se reunir com a Prefeitura de Salvador e o Governo Estadual para dar entrada em alvarás de licença ambiental. De acordo com Fábio Mota, a expectativa é de que as obras tenham início na metade de 2026. O projeto prevê que o clube não pare de jogar no equipamento.

O investimento total no projeto está estimado em R$ 1,4 bilhão ao longo dos 35 anos de concessão, com aporte de R$ 405 milhões em ativos de longo prazo. De acordo com o arquiteto responsável pelo projeto, Danilo Carvalho, a proposta foi trazer modernidade para o equipamento, porém mantendo características históricas do Barradão.

A gente escolheu trabalhar no Barradão. Sentíamos que faltava no Nordeste uma arena multiuso. Considerando toda a topografia, a concepção arquitetônica e todos os elementos que o Barradão tinha, vimos como uma arena única para ser desenvolvida

Danilo Carvalho

Arquiteto responsável pelo projeto da Arena Barradão

O profissional ainda acrescentou que a construção pode ajudar não só no desenvolvimento do bairro de Canabrava, mas em toda a capital baiana. “Vamos estar com um equipamento que atenda a todos os requisitos da FIFA, Conmebol e CBF. A gente vai ter uma arena que vai ser capaz de fazer até final de Libertadores”, afirma.

O projeto, apresentado oficialmente à diretoria em agosto, foi elaborado pelo consórcio SD Plan e pelo Grupo AR, que conduziram a apresentação. A SD Plan atua em engenharia, projetos e gestão de estádios e arenas, enquanto o Grupo AR possui experiência em operações de grande escala em estádios e arenas, com a AR Foods responsável pelas operações de alimentos, bebidas e hospitalidade.

O consórcio tem experiência em outras praças esportivas brasileiras, como a Arena Cuiabá (MT), Arena das Dunas (RN), Arena da Amazônia (AM) e o Mineirão (MG). Apesar do projeto não ter sido idealizado pelo grupo, o consórcio também tem participação na Arena MRV, estádio do Atlético-MG.

