Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória anuncia aprovação de projeto final da Arena Barradão; confira os detalhes

Projeto final será apresentado para sócios e conselheiros no dia 18 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17:40

Barradão
Barradão Crédito: Divulgação

O projeto de modernização do Barradão, que prevê a transformação do estádio em uma arena multiuso, ganhou um novo capítulo. Na tarde desta segunda-feira (3), o projeto final da Arena Barradão foi apresentado para membros da diretoria do Esporte Clube Vitória e aprovado por unanimidade, em reunião no CT Manoel Pontes Tanajura.

Com o projeto aprovado, o próximo passo será apresentá-lo para sócios e conselheiros do clube através de um workshop marcado para este mês de novembro. Após a apresentação do projeto para sócios e conselheiros, que ocorrerá no dia 18 de novembro, o projeto final da Arena Barradão passará análise do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo para que após possam ser iniciadas as obras do empreendimento.

Barradão

Barradão por Divulgação
Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Barradão por VICTOR FERREIRA / ECV
1 de 6
Barradão por Divulgação

“Reapresentamos os pontos críticos do projeto e a aprovação foi unânime. Nós temos uma Arena muito moderna, com todos os quesitos da FIFA, CONMEBOL e CBF para a parte do futebol, além de ser adequada para novos eventos. Será um marco para Salvador, trazendo produções internacionais de shows para cá. Hoje discutimos os itens para fechar questões financeiras e operacionais do projeto. Conseguimos adequar os anseios do clube e dos investidores. Nós, como conhecedores de Arenas, projetamos isso para viabilizar o projeto como um todo”, disse o arquiteto responsável pela obra e representante da SD PLAN, Danilo Carvalho. 

Além dele, também estiveram presentes ao encontro Juliano Aniteli, representante do Grupo AR (ArFastFood e Ar Locadora), Leonardo Pereira, representante da SD Arenas, e Luiz Payoli, consultor do consórcio.

O projeto, apresentado oficialmente à diretoria em agosto, foi elaborado pelo consórcio SD Plan e AR Fast Food. A proposta inicial prevê um aporte de R$ 355 milhões, mas o investimento total ao longo de 35 anos de administração pode chegar a R$ 1,4 bilhão. Entre os atrativos previstos estão um shopping, museu, restaurantes, camarotes exclusivos, áreas de convivência e a possibilidade de receber grandes eventos esportivos e musicais.

Leia mais

Imagem - “Faltando efetividade”: Jair Ventura lamenta chances perdidas em derrota do Vitória contra o Cruzeiro

“Faltando efetividade”: Jair Ventura lamenta chances perdidas em derrota do Vitória contra o Cruzeiro

Imagem - Vitória peca na defesa, é derrotado pelo Cruzeiro e segue dentro do Z-4

Vitória peca na defesa, é derrotado pelo Cruzeiro e segue dentro do Z-4

Imagem - Em comparação com 2024, Bahia usa mais a base e o Vitória usa menos na Série A

Em comparação com 2024, Bahia usa mais a base e o Vitória usa menos na Série A

“Vimos o projeto e a projeção de como ficará o estádio. Achei maravilhoso. Já saímos daqui hoje com a data do workshop marcada e vamos preparar as reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para aprovação, para que esse sonho se materialize para o torcedor o mais rápido possível”, disse o presidente do Conselho Deliberativo, Nilton Almeida.

Também presente na reunião, o presidente Fábio Mota explicou que, além do projeto, outro tema debatido e finalizado foi o contrato entre Vitória, investidores e construtores. “Essa foi a última reunião é a mais importante de todas, a reunião de ajustes de contrato entre o Vitória e os construtores. Chegamos a um denominador comum, foi muito importante isso. Podemos dizer que o contrato está pronto”, disse.

Mais recentes

Imagem - Saiba quem serão os adversários de Bahia e Vitória na estreia do Baianão

Saiba quem serão os adversários de Bahia e Vitória na estreia do Baianão
Imagem - Oito cidades baianas terão miniatura exclusiva de carro da Red Bull em parceria com McDonald’s

Oito cidades baianas terão miniatura exclusiva de carro da Red Bull em parceria com McDonald’s
Imagem - Campeonato Baiano terá novo formato para 2026; entenda todas as mudanças

Campeonato Baiano terá novo formato para 2026; entenda todas as mudanças

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada