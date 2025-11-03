AVANÇOU?

Vitória anuncia aprovação de projeto final da Arena Barradão; confira os detalhes

Projeto final será apresentado para sócios e conselheiros no dia 18 de novembro

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17:40

Barradão Crédito: Divulgação

O projeto de modernização do Barradão, que prevê a transformação do estádio em uma arena multiuso, ganhou um novo capítulo. Na tarde desta segunda-feira (3), o projeto final da Arena Barradão foi apresentado para membros da diretoria do Esporte Clube Vitória e aprovado por unanimidade, em reunião no CT Manoel Pontes Tanajura.

Com o projeto aprovado, o próximo passo será apresentá-lo para sócios e conselheiros do clube através de um workshop marcado para este mês de novembro. Após a apresentação do projeto para sócios e conselheiros, que ocorrerá no dia 18 de novembro, o projeto final da Arena Barradão passará análise do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo para que após possam ser iniciadas as obras do empreendimento.

Barradão 1 de 6

“Reapresentamos os pontos críticos do projeto e a aprovação foi unânime. Nós temos uma Arena muito moderna, com todos os quesitos da FIFA, CONMEBOL e CBF para a parte do futebol, além de ser adequada para novos eventos. Será um marco para Salvador, trazendo produções internacionais de shows para cá. Hoje discutimos os itens para fechar questões financeiras e operacionais do projeto. Conseguimos adequar os anseios do clube e dos investidores. Nós, como conhecedores de Arenas, projetamos isso para viabilizar o projeto como um todo”, disse o arquiteto responsável pela obra e representante da SD PLAN, Danilo Carvalho.

Além dele, também estiveram presentes ao encontro Juliano Aniteli, representante do Grupo AR (ArFastFood e Ar Locadora), Leonardo Pereira, representante da SD Arenas, e Luiz Payoli, consultor do consórcio.

O projeto, apresentado oficialmente à diretoria em agosto, foi elaborado pelo consórcio SD Plan e AR Fast Food. A proposta inicial prevê um aporte de R$ 355 milhões, mas o investimento total ao longo de 35 anos de administração pode chegar a R$ 1,4 bilhão. Entre os atrativos previstos estão um shopping, museu, restaurantes, camarotes exclusivos, áreas de convivência e a possibilidade de receber grandes eventos esportivos e musicais.

“Vimos o projeto e a projeção de como ficará o estádio. Achei maravilhoso. Já saímos daqui hoje com a data do workshop marcada e vamos preparar as reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para aprovação, para que esse sonho se materialize para o torcedor o mais rápido possível”, disse o presidente do Conselho Deliberativo, Nilton Almeida.