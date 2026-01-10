NOVOS NOMES

Bahia anuncia trio para o futebol feminino e chega a nove reforços para 2026

Dani Silva, Eduarda Tosti e Roqueline ampliam elenco das Mulheres de Aço

Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 19:01

Dani SilvaEduarda Tost Crédito: Divulgação/EC Bahia

O elenco das Mulheres de Aço segue ganhando forma para a próxima temporada. Neste sábado (10), o Bahia confirmou a chegada de mais três jogadoras ao futebol feminino: as atacantes Dani Silva e Roqueline, além da meia Eduarda Tosti. Com os novos anúncios, o clube alcança nove contratações visando 2026.

Aos 36 anos, Dani Silva reforça o ataque após passagem recente pelo Juventude, onde disputou a Série A1 em 2025, com dez partidas e um gol. Ainda no mesmo ano, a jogadora defendeu o Real Brasília, somando 14 jogos, três gols e duas assistências.

Os novos reforços das Mulheres de Aço 1 de 3

Outra novidade é Eduarda Tosti, meia de 22 anos que também vinha atuando pelo Juventude. Pela equipe paranaense, ela foi campeã estadual e participou de 25 jogos, balançando as redes uma vez.

Já Roqueline, de 30 anos, retorna ao clube após ter vestido a camisa tricolor nas temporadas de 2019 e 2021. Em 2025, a atacante esteve no Vitória, onde entrou em campo dez vezes e marcou um gol.

Elenco ganha corpo

Antes do anúncio do trio, o Bahia já havia oficializado as contratações da goleira Mary Camilo, da zagueira Rute, da lateral-esquerda Ana Julia, da meia Raquel e das atacantes Martina Terra e Taty Sena. Ao todo, são nove reforços confirmados para o time feminino em 2026.

Além das chegadas, o clube também assegurou a permanência de 19 atletas, mantendo a espinha dorsal do grupo que teve bom desempenho em 2025. Na última temporada, o Bahia disputou 36 partidas, com 22 vitórias, quatro empates e dez derrotas. O aproveitamento foi de 64,8% dos pontos, com 124 gols marcados e apenas 31 sofridos.

Renovações nas Mulheres de Aço

Goleiras: Isa Cruz e Yanne

Laterais: Mila Santos, Dan e Isa Fernandes

Zagueiras: Aila, Carol Martins, Nalon e Tchula

Meio-campistas: Suelen, Vilma, Ju Oliveira, Angela, Treyci e Helô