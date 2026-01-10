CAMPEONATO BAIANO

Em casa, Vitória fica no empate diante do Atlético de Alagoinhas na estreia do Baiano

Rubro-negro usou time alternativo e parou na trave ao tentar marcar

Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 18:06

Vitória enfrentou Atlético de Alagoinhas em casa Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória estreou no Campeonato Baiano de 2026 com um empate sem gols diante do Atlético de Alagoinhas, neste sábado (10), no Barradão. Mesmo jogando em casa, o Rubro-Negro encontrou dificuldades para furar a defesa do Carcará e ficou no 0 a 0 na abertura da competição estadual. O atacante Renato Kayzer acompanhou a partida das arquibancadas.

Com um elenco alternativo em campo, o Vitória iniciou o estadual priorizando o planejamento da temporada. A diretoria optou por preservar os principais jogadores, já que o time principal terá foco no Campeonato Brasileiro, que começa mais cedo em 2026, enquanto o Baianão serve como espaço para testes e observação de atletas.

O primeiro tempo foi equilibrado e com boas chances para os dois lados. O Atlético começou melhor e quase abriu o placar aos sete minutos, quando Higor Farias recebeu lançamento de Miller, driblou a defesa e acertou o travessão. O Vitória respondeu aos 14, em cobrança de escanteio de Pablo Baianinho que terminou com cabeceio de Kauan na trave. Ainda na etapa inicial, Pablo quase marcou após chute desviado que encobriu o goleiro Patyêgo, mas Dedé salvou em cima da linha.

Na volta do intervalo, o Vitória passou a pressionar mais. Logo no início do segundo tempo, Dudu Miraíma cobrou falta que atravessou a área sem desvio, e, aos cinco minutos, Felipe Cardoso e Luis Miguel criaram boa oportunidade após escanteio, parando em nova defesa de Patyêgo. O Atlético também assustou, principalmente em chute forte de Higor Farias de fora da área, defendido por Yuri Sena.

Nos minutos finais, o Rubro-Negro seguiu tentando o gol da vitória. Jamerson arriscou em cobrança de falta, Pablo Baianinho finalizou após boa jogada individual e Kike Saverio, já na reta final, chutou rasteiro para defesa segura de Patyêgo. Apesar da pressão, o placar permaneceu inalterado, e o Vitória inicia o Baianão somando um ponto diante de sua torcida.