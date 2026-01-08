Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo diretor do Vitória promete resgatar DNA formador: ‘O futuro do clube passa pela base’

O profissional foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 16:38

Sérgio Papellin, diretor de futebol do Vitória, e Djalma Abre, vice-presidente do Leão
Sérgio Papellin, diretor de futebol do Vitória, e Djalma Abre, vice-presidente do Leão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Sérgio Papellin foi apresentado como novo diretor de futebol do Vitória nesta quinta-feira (8), na sala de imprensa do Barradão. Aos 67 anos, o dirigente chega ao clube após passagem pelo Fortaleza para substituir Gustavo Vieira. Mesmo com apenas três dias no cargo, o profissional já deixou claro que um de seus principais objetivos é resgatar o protagonismo histórico dos atletas formados na “Fábrica de Talentos”.

“O Vitória sempre foi um clube formador. Revelou atletas sensacionais como Davi Luiz, Marcelo Moreno, Hulk. [...] O futuro do clube passa pela base. Sem jogadores formados em casa para compor o elenco, você não consegue diminuir custos. O futebol brasileiro ficou muito caro, chegou a um patamar inviável”, afirmou Papellin durante a entrevista coletiva.

“Hoje, qualquer jogador mediano quer ganhar 400, 500 mil reais. Isso se torna inviável. Então você precisa equilibrar o elenco com a garotada da base. O presidente Fábio, de forma muito sábia, já determinou que 30% do elenco seja formado por jogadores da base”, completou.

Contratações mais caras da história do Vitória

Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 13
Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória

A primeira grande oportunidade para os jovens da base rubro-negra será no Campeonato Baiano. O Vitória estreia na competição neste sábado (10), contra o Atlético de Alagoinhas, às 16h, no Barradão. A equipe será formada majoritariamente por atletas da base, que terão a chance de mostrar serviço para seguir no elenco profissional, mas também a responsabilidade de conduzir o clube em busca do título estadual.

“O Vitória é um clube grande e clube grande nunca entra em competição pensando em perder. A gente sempre entra para ganhar. O início do ano é difícil, com muitas competições, então é preciso ter um elenco forte. Vamos começar o Estadual com uma equipe mesclada para observar jogadores, principalmente da base”, explicou.

LEIA MAIS 

Bahia ou Vitória? Descubra quem tem mais seguidores nas redes sociais

Vitória garante vaga em competição de elite após desistência de clube

Antigo xodó da torcida do Vitória é anunciado por clube da Série C

Vitória encaminha contratação de mais um zagueiro para a temporada

Vitória anuncia zagueiro Riccieli como terceiro reforço para a temporada

Caso os jovens apresentem nível suficiente para integrar o time principal, o Vitória — que não dispõe de grande poder financeiro para contratações, conforme o próprio Papellin ressaltou — poderá reduzir investimentos no mercado e buscar reforços mais pontuais.

Com ampla experiência no futebol brasileiro, Papellin acumula passagens por clubes como Paysandu, Cuiabá, América-RN, Luverdense, Remo e Fortaleza, além de 13 títulos conquistados na carreira. O dirigente destaca que o clube irá ao mercado, mas sempre respeitando sua realidade financeira.

“Vamos fazer tudo dentro das condições que o Vitória pode arcar. Eu não posso prometer jogador de um milhão de reais por mês, isso seria irresponsável. Mas, com conhecimento, amizade no futebol e bom relacionamento com outros clubes, a gente espera trazer boas oportunidades para o Vitória”, concluiu.

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - Com sonho de Copa, dupla de gringos são apresentados oficialmente pelo Bahia

Com sonho de Copa, dupla de gringos são apresentados oficialmente pelo Bahia
Imagem - Oficial! Bahia anuncia jovem destaque argentino para a lateral direita até 2030

Oficial! Bahia anuncia jovem destaque argentino para a lateral direita até 2030
Imagem - Fim do sabático! Rebeca Andrade volta aos treinos: 'Novos objetivos'

Fim do sabático! Rebeca Andrade volta aos treinos: 'Novos objetivos'

MAIS LIDAS

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
01

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães
02

Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
03

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Raia e Drogasil têm 3 mil vagas com salários de até R$ 5.500; saiba onde e como se candidatar
04

Raia e Drogasil têm 3 mil vagas com salários de até R$ 5.500; saiba onde e como se candidatar