Novo diretor do Vitória promete resgatar DNA formador: ‘O futuro do clube passa pela base’

O profissional foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira (8)

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 16:38

Sérgio Papellin, diretor de futebol do Vitória, e Djalma Abre, vice-presidente do Leão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Sérgio Papellin foi apresentado como novo diretor de futebol do Vitória nesta quinta-feira (8), na sala de imprensa do Barradão. Aos 67 anos, o dirigente chega ao clube após passagem pelo Fortaleza para substituir Gustavo Vieira. Mesmo com apenas três dias no cargo, o profissional já deixou claro que um de seus principais objetivos é resgatar o protagonismo histórico dos atletas formados na “Fábrica de Talentos”.

“O Vitória sempre foi um clube formador. Revelou atletas sensacionais como Davi Luiz, Marcelo Moreno, Hulk. [...] O futuro do clube passa pela base. Sem jogadores formados em casa para compor o elenco, você não consegue diminuir custos. O futebol brasileiro ficou muito caro, chegou a um patamar inviável”, afirmou Papellin durante a entrevista coletiva.

“Hoje, qualquer jogador mediano quer ganhar 400, 500 mil reais. Isso se torna inviável. Então você precisa equilibrar o elenco com a garotada da base. O presidente Fábio, de forma muito sábia, já determinou que 30% do elenco seja formado por jogadores da base”, completou.

A primeira grande oportunidade para os jovens da base rubro-negra será no Campeonato Baiano. O Vitória estreia na competição neste sábado (10), contra o Atlético de Alagoinhas, às 16h, no Barradão. A equipe será formada majoritariamente por atletas da base, que terão a chance de mostrar serviço para seguir no elenco profissional, mas também a responsabilidade de conduzir o clube em busca do título estadual.

“O Vitória é um clube grande e clube grande nunca entra em competição pensando em perder. A gente sempre entra para ganhar. O início do ano é difícil, com muitas competições, então é preciso ter um elenco forte. Vamos começar o Estadual com uma equipe mesclada para observar jogadores, principalmente da base”, explicou.

Caso os jovens apresentem nível suficiente para integrar o time principal, o Vitória — que não dispõe de grande poder financeiro para contratações, conforme o próprio Papellin ressaltou — poderá reduzir investimentos no mercado e buscar reforços mais pontuais.

Com ampla experiência no futebol brasileiro, Papellin acumula passagens por clubes como Paysandu, Cuiabá, América-RN, Luverdense, Remo e Fortaleza, além de 13 títulos conquistados na carreira. O dirigente destaca que o clube irá ao mercado, mas sempre respeitando sua realidade financeira.