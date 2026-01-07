LEMBRA DELE?

Antigo xodó da torcida do Vitória é anunciado por clube da Série C

Herói do acesso do Leão para Série B em 2022, Dionísio vai jogar pelo Ypiranga-RS

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:47

Dionísio pelo Vitória Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

Um nome que marcou época recente no Barradão e caiu nas graças da torcida do Vitória já tem novo destino definido. Trata-se do volante Dionísio, de 31 anos, que encerrou seu contrato com o Rubro-Negro baiano no último dia 31 e foi anunciado como reforço do Ypiranga-RS, equipe que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro, além do Campeonato Gaúcho e da Copa do Brasil na temporada de 2026.

Natural de Itapetinga, Dionísio ganhou projeção no futebol baiano entre 2021 e 2022, quando foi um dos destaques do Atlético de Alagoinhas na conquista do bicampeonato estadual pelo Carcará. O bom desempenho chamou a atenção do Vitória, que o contratou em 2022 para a disputa da Série C. Naquele ano, o volante foi peça fundamental na campanha do acesso, marcando inclusive o gol que selou a volta do Leão à Série B, no empate em 1x1 contra o Paysandu, na última rodada do quadrangular final.

Com status de xodó da torcida e presença importante no elenco, Dionísio viveu um duro revés em dezembro de 2022, ao sofrer uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, durante a pré-temporada visando 2023. O problema o afastou dos gramados por quase toda a temporada, retornando apenas na última rodada da Série B, na derrota por 3 a 1 para a Chapecoense, quando o Vitória já havia garantido o título da competição.

Sem espaço no elenco que disputaria a Série A em 2024, o volante foi emprestado ao Brusque, onde atuou em 36 partidas da Série B. No ano seguinte, voltou ao Vitória e entrou em campo em duas partidas da Copa do Nordeste e três do Campeonato Baiano, mas acabou sendo novamente emprestado, desta vez ao Confiança. Pelo clube sergipano, disputou 22 jogos na Série C e marcou um gol.