Como funciona a Skokka, site de acompanhantes que é novo patrocinador do Vitória

Empresa do mesmo segmento da Fatal Model assume espaço de destaque na camisa do Leão

Wladmir Pinheiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 19:41

Skokka é a nova patrocinadora do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória passa a estampar em sua camisa mais uma marca que atua no segmento de classificados adultos. O clube baiano anunciou nesta segunda-feira (5) a Skokka como nova patrocinadora master do clube, no lugar da Fatal Model.

A Skokka é uma das maiores plataformas digitais internacionais voltadas à divulgação de anúncios de acompanhantes e serviços de entretenimento adulto.

Fundada fora do Brasil, a empresa está presente em 29 países da Europa, Ásia e América Latina e opera por meio de versões locais do site, adaptadas a cada mercado. No Brasil, a plataforma permite que anunciantes publiquem perfis com fotos, descrições, valores e formas de contato, enquanto usuários realizam buscas filtradas por cidade, gênero, idade e outros critérios, acessando diretamente os anúncios disponíveis.

Anunciantes da Skokka estão presentes em todos os 26 estados do Brasil, além do Distrito Federal. Na Bahia, há anúncios disponíveis em Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Salvador e Vitória da Conquista. Na capital baiana, a plataforma registra presença em bairros como Amaralina, Armação, Barra, Boca do Rio, Brotas, Cabula, Cajazeiras, Caminho das Árvores, Centro, Costa Azul, Imbuí, Itapuã, Jardim Armação, Liberdade, Ondina, Paripe, Pernambués, Piatã, Pituba, Rio Vermelho, STIEP, Stella Maris e São Cristóvão.

Diferentemente de um serviço de agenciamento, a Skokka não faz a medição de pagamentos nem participa das negociações entre clientes e acompanhantes. O contato e eventual contratação ocorrem fora da plataforma, que se define como um espaço de classificados digitais. A empresa obtém receita a partir da venda de pacotes de anúncios e de destaque para os perfis publicados no site.

Em sua comunicação institucional, a Skokka afirma adotar políticas de moderação de conteúdo e diretrizes voltadas à segurança digital, incluindo orientações para evitar fraudes, incentivo ao uso responsável da plataforma e proteção de dados pessoais dos usuários.

Esses pontos foram mencionados pela gerente de marketing da marca, Silvana Zigoski, durante o anúncio do patrocínio ao Vitória. “A gente está bastante feliz por estar aqui e o objetivo da marca é realmente trazer essa fala de responsabilidade, de segurança digital, e eu acho que o clube é uma excelente ponte para a gente poder trazer essa mensagem aqui no Brasil”, disse, em coletiva no Barradão.

A Fatal Model, antiga patrocinadora master do Vitória, iniciou a parceria com o clube em fevereiro de 2023, inicialmente com a marca estampada nas mangas do uniforme. Ao longo da temporada, o acordo foi ampliado e a empresa passou a ocupar o espaço principal da camisa da equipe masculina, período em que o clube conquistou o título da Série B e o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.