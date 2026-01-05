Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como funciona a Skokka, site de acompanhantes que é novo patrocinador do Vitória

Empresa do mesmo segmento da Fatal Model assume espaço de destaque na camisa do Leão

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 19:41

Skokka é a nova patrocinadora do Vitória
Skokka é a nova patrocinadora do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória passa a estampar em sua camisa mais uma marca que atua no segmento de classificados adultos. O clube baiano anunciou nesta segunda-feira (5) a Skokka como nova patrocinadora master do clube, no lugar da Fatal Model.

A Skokka é uma das maiores plataformas digitais internacionais voltadas à divulgação de anúncios de acompanhantes e serviços de entretenimento adulto.

Skokka é a nova patrocinadora do Vitória

Silvana Zigoski, gerente de marketing da Skokka por Victor Ferreira/EC Vitória
Skokka é a nova patrocinadora do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Skokka é a nova patrocinadora do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Skokka é a nova patrocinadora do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Skokka é a nova patrocinadora do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 5
Silvana Zigoski, gerente de marketing da Skokka por Victor Ferreira/EC Vitória

Fundada fora do Brasil, a empresa está presente em 29 países da Europa, Ásia e América Latina e opera por meio de versões locais do site, adaptadas a cada mercado. No Brasil, a plataforma permite que anunciantes publiquem perfis com fotos, descrições, valores e formas de contato, enquanto usuários realizam buscas filtradas por cidade, gênero, idade e outros critérios, acessando diretamente os anúncios disponíveis.

Anunciantes da Skokka estão presentes em todos os 26 estados do Brasil, além do Distrito Federal. Na Bahia, há anúncios disponíveis em Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Salvador e Vitória da Conquista. Na capital baiana, a plataforma registra presença em bairros como Amaralina, Armação, Barra, Boca do Rio, Brotas, Cabula, Cajazeiras, Caminho das Árvores, Centro, Costa Azul, Imbuí, Itapuã, Jardim Armação, Liberdade, Ondina, Paripe, Pernambués, Piatã, Pituba, Rio Vermelho, STIEP, Stella Maris e São Cristóvão.

Veja como funciona o site da Skokka

Site da Skokka por Reprodução/Skokka
A Skokka apresenta anunciantes de diferentes categorias por Reprodução/Skokka
A Skokka apresenta anunciantes de diferentes categorias por Reprodução/Skokka
A Skokka tem um blog por Reprodução/Skokka
A Skokka tem uma área de uma area de responsabilidade social por Reprodução/Skokka
1 de 5
Site da Skokka por Reprodução/Skokka

Diferentemente de um serviço de agenciamento, a Skokka não faz a medição de pagamentos nem participa das negociações entre clientes e acompanhantes. O contato e eventual contratação ocorrem fora da plataforma, que se define como um espaço de classificados digitais. A empresa obtém receita a partir da venda de pacotes de anúncios e de destaque para os perfis publicados no site.

Em sua comunicação institucional, a Skokka afirma adotar políticas de moderação de conteúdo e diretrizes voltadas à segurança digital, incluindo orientações para evitar fraudes, incentivo ao uso responsável da plataforma e proteção de dados pessoais dos usuários.

Esses pontos foram mencionados pela gerente de marketing da marca, Silvana Zigoski, durante o anúncio do patrocínio ao Vitória. “A gente está bastante feliz por estar aqui e o objetivo da marca é realmente trazer essa fala de responsabilidade, de segurança digital, e eu acho que o clube é uma excelente ponte para a gente poder trazer essa mensagem aqui no Brasil”, disse, em coletiva no Barradão.

LEIA MAIS 

Vitória encaminha contratação de mais um zagueiro para a temporada

Vitória anuncia zagueiro Riccieli como terceiro reforço para a temporada

Quem é Sérgio Papellin? Conheça o novo diretor de futebol do Vitória

Vitória anuncia novo diretor de futebol, patrocinador e mudança no plano de sócios

Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026

A Fatal Model, antiga patrocinadora master do Vitória, iniciou a parceria com o clube em fevereiro de 2023, inicialmente com a marca estampada nas mangas do uniforme. Ao longo da temporada, o acordo foi ampliado e a empresa passou a ocupar o espaço principal da camisa da equipe masculina, período em que o clube conquistou o título da Série B e o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

A parceria também envolveu ações promocionais voltadas à torcida e chegou a incluir discussões sobre projetos mais amplos, como a compra dos naming rights do Barradão, mas que não avançaram. Com a mudança no patrocínio do time masculino, a Fatal Model, no entanto, seguirá vinculada ao Vitória como patrocinadora do time feminino na temporada.

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - Bahia oficializa Cristian Olivera como primeiro reforço para 2026

Bahia oficializa Cristian Olivera como primeiro reforço para 2026
Imagem - Vitória encaminha contratação de mais um zagueiro para a temporada

Vitória encaminha contratação de mais um zagueiro para a temporada
Imagem - Vitória anuncia zagueiro Riccieli como terceiro reforço para a temporada

Vitória anuncia zagueiro Riccieli como terceiro reforço para a temporada

MAIS LIDAS

Imagem - Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba
01

Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba

Imagem - Veja fotos do passaporte de Eliza Samudio encontrado em apartamento em Portugal
02

Veja fotos do passaporte de Eliza Samudio encontrado em apartamento em Portugal

Imagem - Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de Leão, Escorpião e Áries ganham uma virada hoje (5 de janeiro)
03

Oportunidade à vista? Os caminhos profissionais de Leão, Escorpião e Áries ganham uma virada hoje (5 de janeiro)

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
04

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada