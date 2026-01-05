Acesse sua conta
Quem é Sérgio Papellin? Conheça o novo diretor de futebol do Vitória

Dirigente foi anunciado por Fábio Mota e chega a Salvador nesta segunda-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:55

Sérgio Papellin é o novo diretor de futebol do Vitória
Sérgio Papellin é o novo diretor de futebol do Vitória Crédito: Leonardo Moreira/FortalezaEC

Após o fim do vínculo de Gustavo Vieira no Vitória, o rubro-negro se agilizou e anunciou nesta segunda-feira (5) que Sérgio Papellin é o novo diretor de futebol do clube para a temporada. O dirigente, que se desligou do Fortaleza no último domingo (4), chega ao Leão para auxiliar o mercado de transferências do clube na busca por novos atletas. 

"Não teve necessidade de sondar e buscar nenhuma outra pessoa. O que a gente definiu, nós conseguimos trazer. Sergio Papellin saiu do Fortaleza e está chegando a Salvador hoje e amanhã já assume sua atividade. É uma pessoa que todos conhecem no Brasil. Tem muita identificação com o Nordeste. Então, nos esforçamos muito e assinamos o contrato", disse o presidente.

Jogadores do Vitória se reapresentaram neste sábado (3) por Victor Ferreira/EC Vitória

Buscando reforçar o elenco comandado pelo técnico Jair Ventura, o Vitória ainda está atrás de mais um lateral direito, um volante para fazer dupla com Gabriel Baralhas no meio de campo, um atacante de beirada e um centroavante para repor a saída de Carlinhos. A ideia do Leão é enfrentar a temporada com três opções para camisa nove. Segundo Fábio, o novo diretor de futebol já estava trabalhando com o clube nos últimos dias para buscar essas contratações.

"Vamos começar uma etapa nova, completamente diferente. A gente resolveu mudar o estilo do que quer daqui para frente. A gente é um time de poucos recursos, que precisa priorizar atletas regionais. Ele viveu a história toda do Fortaleza, que ficou dez anos na Série A. A arrancada veio com Marcelo Paz e o Papellin juntos. A gente precisa errar menos com ele. Precisamos de quatro ou cinco atletas. Diretor não contrata. Ele faz a conversa e traz o atleta. Mas tudo começa com o monitoramento", detalhou Fábio Mota sobre o planejamento do time.

A escolha por Papellin, inclusive, acontece pela experiência do dirigente com o mercado de um clube nordestino. Além do time cearense, o dirigente atuou em clubes como Paysandu, Cuiabá, América-RN, Luverdense e Remo. Torcedor e com quatro passagens pelo Fortaleza, o profissional conquistou no cargo 13 títulos e os acessos consecutivos da Série C à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. 

LEIA MAIS

Após saída da Fatal Model, Vitória anuncia patrocínio de nova plataforma de acompanhantes

Vitória anuncia novo diretor de futebol, patrocinador e mudança no plano de sócios

Saiba como foi a reapresentação do Vitória para a temporada 2026

Reposição de Halter? Vitória fecha contratação de zagueiro que se destacou no exterior

Voo de Osvaldo, do Vitória, retorna aos Estados Unidos após ofensiva militar na Venezuela

Neste atual período que se encerra, entre maio de 2025 e janeiro de 2026, Sérgio Papellin somou sua quarta passagem pelo Tricolor do Pici para tentar ajudar a equipe em um momento de crise. Antes disso, ele estava no Remo. Para tirá-lo do time paraense, o Fortaleza precisou pagar a multa rescisória de R$ 900 mil.

A primeira ficou marcada com os títulos do Campeonato Cearense de 2004, 2005 e 2007. O dirigente retornou ao Fortaleza para ser campeão estadual novamente dos anos 2009 e 2010. A última passagem de Papellin no Leão do Pici foi a mais duradoura e vitoriosa começando em 2017 com o acesso da Série C para a Série B.

No ano seguinte, foi campeão brasileiro da Série B. Entre 2019 e 2022 foi pentacampeão cearense, uma das conquistas mais importante do clube, além de ter sido bicampeão da Copa do Nordeste 2019 e 2022. Outra marca do dirigente é a campanha na Sul-Americana de 2023, quando foi vice-campeão.

