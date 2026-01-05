NOME EXPERIENTE

Quem é Sérgio Papellin? Conheça o novo diretor de futebol do Vitória

Dirigente foi anunciado por Fábio Mota e chega a Salvador nesta segunda-feira (5)

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 16:55

Sérgio Papellin é o novo diretor de futebol do Vitória Crédito: Leonardo Moreira/FortalezaEC

Após o fim do vínculo de Gustavo Vieira no Vitória, o rubro-negro se agilizou e anunciou nesta segunda-feira (5) que Sérgio Papellin é o novo diretor de futebol do clube para a temporada. O dirigente, que se desligou do Fortaleza no último domingo (4), chega ao Leão para auxiliar o mercado de transferências do clube na busca por novos atletas.

"Não teve necessidade de sondar e buscar nenhuma outra pessoa. O que a gente definiu, nós conseguimos trazer. Sergio Papellin saiu do Fortaleza e está chegando a Salvador hoje e amanhã já assume sua atividade. É uma pessoa que todos conhecem no Brasil. Tem muita identificação com o Nordeste. Então, nos esforçamos muito e assinamos o contrato", disse o presidente.

Buscando reforçar o elenco comandado pelo técnico Jair Ventura, o Vitória ainda está atrás de mais um lateral direito, um volante para fazer dupla com Gabriel Baralhas no meio de campo, um atacante de beirada e um centroavante para repor a saída de Carlinhos. A ideia do Leão é enfrentar a temporada com três opções para camisa nove. Segundo Fábio, o novo diretor de futebol já estava trabalhando com o clube nos últimos dias para buscar essas contratações.

"Vamos começar uma etapa nova, completamente diferente. A gente resolveu mudar o estilo do que quer daqui para frente. A gente é um time de poucos recursos, que precisa priorizar atletas regionais. Ele viveu a história toda do Fortaleza, que ficou dez anos na Série A. A arrancada veio com Marcelo Paz e o Papellin juntos. A gente precisa errar menos com ele. Precisamos de quatro ou cinco atletas. Diretor não contrata. Ele faz a conversa e traz o atleta. Mas tudo começa com o monitoramento", detalhou Fábio Mota sobre o planejamento do time.

A escolha por Papellin, inclusive, acontece pela experiência do dirigente com o mercado de um clube nordestino. Além do time cearense, o dirigente atuou em clubes como Paysandu, Cuiabá, América-RN, Luverdense e Remo. Torcedor e com quatro passagens pelo Fortaleza, o profissional conquistou no cargo 13 títulos e os acessos consecutivos da Série C à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

Neste atual período que se encerra, entre maio de 2025 e janeiro de 2026, Sérgio Papellin somou sua quarta passagem pelo Tricolor do Pici para tentar ajudar a equipe em um momento de crise. Antes disso, ele estava no Remo. Para tirá-lo do time paraense, o Fortaleza precisou pagar a multa rescisória de R$ 900 mil.

A primeira ficou marcada com os títulos do Campeonato Cearense de 2004, 2005 e 2007. O dirigente retornou ao Fortaleza para ser campeão estadual novamente dos anos 2009 e 2010. A última passagem de Papellin no Leão do Pici foi a mais duradoura e vitoriosa começando em 2017 com o acesso da Série C para a Série B.