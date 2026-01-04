COMEÇOU

Saiba como foi a reapresentação do Vitória para a temporada 2026

Relembre quem renovou contrato, quem saiu e quem são os novos rostos do Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 12:14

Jogadores do Vitória se reapresentaram neste sábado (3) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A moleza das férias acabou e os trabalhos já começaram no Vitória. Nesse último sábado (3), os jogadores rubro-negros pertencentes ao grupo principal voltaram ao Barradão para a reapresentação do time visando a temporada de 2026. Os atletas chegaram pela tarde para serem submetidos às avaliações no Núcleo de Saúde e Performance do CT Manoel Pontes Tanajura.

Já na manhã deste domingo, o elenco passou por avaliações ortopédica, nutricional, fisioterápica, cardiológica e física. A bateria de exames já é de praxe no início de cada temporada e tem o objetivo de avaliar as condições físicas dos atletas antes de iniciar os trabalhos com bola.

Dentre os novos rostos na Toca do Leão estavam o volante Caíque Gonçalves, contratado ao Juventude de Caxias, e o lateral Mateusinho, que também teve os direitos econômicos adquiridos junto ao Cuiabá. Além deles, o Vitória também acertou a contratação do zagueiro Riccieli, por empréstimo, até o final de 2026.

A reapresentação também contou com o retorno do goleiro Gabriel Vasconcellos, que voltou ao Vitória após empréstimo ao Sport. De contratos renovados, Gabriel Baralhas, Erick e Jamerson se juntaram a outros atletas do elenco que continuam no time, como Matheuzinho, Fabri, Edu, Ronald, Dudu e outros.

Por outro lado, sete jogadores não se reapresentaram no Barradão. Pepê e Lucas Braga estão fora dos planos do técnico Jair Ventura e buscam novos times no mercado, enquanto Filipe Machado também negocia saída. Thiago Couto e Ramon ainda estão em conversas para permanência em Salvador, enquanto Camutanga e Osvaldo voltarão posteriormente.

O zagueiro pediu pelo adiamento do retorno e o atacante teve o voo dos Estados Unidos para o Brasil cancelado após o fechamento do espaço aéreo americano em diversas regiões da América do Sul, provocado pela eclosão de um conflito militar em solo venezuelano. Lucas Halter, Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Ricardo Ryller e Carlinhos não renovaram contrato e são as grandes ausências do clube.

O planejamento do Vitória para a temporada dividiu o elenco em dois grupos para o primeiro semestre. O elenco principal, comandado por Jair Ventura, começou neste final de semana e se concentra para estrear no Campeonato Brasileiro contra o Remo. O jogo está marcado para o dia 28 de janeiro, no Barradão.

No dia 26 de dezembro, uma equipe alternativa comandada pelo auxiliar técnico Rodrigo Chagas já havia se apresentado na Toca do Leão com o objetivo de disputar o Campeonato Baiano. Este segundo grupo é composto por jogadores das categorias de base rubro-negra, além de jogadores que tiveram baixa minutagem no final da temporada passada, seja por opção técnica ou por lesão. Apesar de já treinar no Barradão desde o final do ano passado, o atacante Renato Kayzer não está no grupo que disputa o estadual.