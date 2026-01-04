Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Reposição de Halter? Vitória fecha contratação de zagueiro que se destacou no exterior

Jogador, que já se encontra em Salvador, está emprestado ao Leão até o fim de 2026 com opção de compra

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 11:28

Riccieli é o novo zagueiro do Vitória
Riccieli é o novo zagueiro do Vitória Crédito: Divulgação

O Vitória acertou a contratação do zagueiro brasileiro Riccieli para reforçar o setor defensivo do time comandado por Jair Ventura em 2026. O jogador de 27 anos, que defendeu o clube chinês Qingdao West Coast na última temporada, chega ao Rubro-negro por empréstimo junto ao Famalicão, de Portugal, até o fim da atual temporada. O contrato prevê opção de compra.

Em 2025, o jogador atuou em 31 jogos na temporada, sendo 30 como titular da equipe chinesa. Desse recorte, 29 jogos foram realizados no Campeonato Chinês, competição onde se destacou defensivamente, enquanto os outros dois aconteceram na Copa da China.

Conheça Riccieli, novo zagueiro do Vitória

Riccieli é o novo zagueiro do Vitória por Divulgação
Riccieli é o novo zagueiro do Vitória por Divulgação
Riccieli é o novo zagueiro do Vitória por Divulgação
Riccieli é o novo zagueiro do Vitória por Divulgação
Riccieli é o novo zagueiro do Vitória por Divulgação
Riccieli é o novo zagueiro do Vitória por Divulgação
1 de 6
Riccieli é o novo zagueiro do Vitória por Divulgação

Jogando como zagueiro pela direita, o atleta foi o 3º com mais cortes (216), o 9º com mais duelos aéreos ganhos (78), o 4º com mais minutos jogados (2575), o 7º com mais passes longos certos (106) e o 7º com mais chutes defendidos (27) entre os defensores que jogaram na competição.

A contratação do jogador segue o perfil traçado pelo departamento de futebol do Leão de buscar atletas chamados de "guerreirinhos", como explicou o presidente do Vitória. “Características de time de guerreirinho. Time retroativo, que joga fechadinho por uma bola. Característica de Baralhas e de Lucas Halter”, afirmou Fábio Mota.

Leia mais

Imagem - Voo de Osvaldo, do Vitória, retorna aos Estados Unidos após ofensiva militar na Venezuela

Voo de Osvaldo, do Vitória, retorna aos Estados Unidos após ofensiva militar na Venezuela

Imagem - Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026

Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026

Imagem - Adversários, destaques e desfalques: tudo que você precisa saber sobre o Vitória na Copinha 2026

Adversários, destaques e desfalques: tudo que você precisa saber sobre o Vitória na Copinha 2026

De volta ao Brasil

Natural de Resende, no Rio de Janeiro, o Leão será apenas o terceiro time brasileiro defendido pelo carioca na carreira profissional – o primeiro no Nordeste. Formado nas categorias de base do Resende, onde se profissionalizou, o zagueiro foi contratado pelo Mirassol em 2016. Na equipe paulista, foram quatro temporadas defendendo as cores do Leão Caipira. Ao todo, o atleta disputou 54 partidas pela equipe do interior de São Paulo, ajudando diretamente com quatro gols marcados.

O rendimento no Mirassol levou o jogador para o Velho Continente, onde se estabeleceu em Portugal pelo Famalicão. De novato a jogador importante dentro da equipe portuguesa, Riccieli ficou seis temporadas na Europa antes de retornar ao Brasil. No país lusitano, foram 161 jogos disputados pelo Famalicão, com sete tentos anotados e uma assistência.

O jogador chega para uma posição que enfrenta um desfalque importante com a saída do capitão Lucas Halter, que deixou o clube ao final do Campeonato Brasileiro após não aceitar a proposta de renovação e acertar com um clube dos Estados Unidos. No Vitória, o zagueiro enfrentará a concorrência de Edu, Camutanga, Neris e Zé Marcos no setor de defesa.

Mais recentes

Imagem - Bahia estreia na copinha com goleada em cima do Inter de Limeira

Bahia estreia na copinha com goleada em cima do Inter de Limeira
Imagem - Saiba como foi a reapresentação do Vitória para a temporada 2026

Saiba como foi a reapresentação do Vitória para a temporada 2026
Imagem - Marta, a 'Rainha do futebol', se casa em cerimônia intimista nos EUA

Marta, a 'Rainha do futebol', se casa em cerimônia intimista nos EUA

MAIS LIDAS

Imagem - Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’
01

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
02

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas
03

Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir
04

Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir