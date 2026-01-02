Acesse sua conta
Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026

João Pedro foi vendido em definitivo para clube japonês, enquanto Léo Naldi foi emprestado ao Novorizontino

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:37

João Pedro e Léo Naldi
João Pedro e Léo Naldi Crédito: Pietro Carpi e Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória segue trabalhando na renovação de contratos de atletas que se destacaram em 2025 e na busca por reforços para a temporada de 2026, mas também iniciou o processo de saída de jogadores que não estão nos planos da comissão técnica. Nesta sexta-feira (2), dois volantes tiveram seus futuros definidos longe da Toca do Leão.

Negociação milionária com clube japonês

O volante João Pedro, de 26 anos, acertou sua transferência em definitivo para o Kyoto Sanga, do Japão, e já fou anunciado em definitivo. O jogador tinha contrato com o Vitória por mais uma temporada e estava emprestado justamente ao clube japonês, que anunciou a compra na última quinta-feira. Segundo informações do ge, o Vitória vendeu 50% dos direitos econômicos do atleta por 500 mil dólares (cerca de R$ 2,7 milhões na cotação atual).

Relembre a passagem de João Pedro pelo Vitória

João Pedro pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
João Pedro pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
João Pedro pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
João Pedro pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
João Pedro pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
1 de 5
João Pedro pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória

Contratado pelo Rubro-Negro em 2021, João Pedro foi peça importante na campanha de acesso à Série B em 2022, quando disputou 28 partidas. Depois, perdeu espaço e acumulou empréstimos para Brusque e Tombense, em 2023, além do CRB, em 2024.Pelo Kyoto Sanga, João Pedro disputou 26 jogos na última temporada, sendo 12 como titular, e marcou um gol.

Mais um empréstimo para contratação frustrada

Outro volante que deixa o Vitória é Léo Naldi, de 24 anos, que será novamente emprestado, desta vez, ao Novorizontino. O jogador foi anunciado pelo clube paulista, após passagens por Criciúma e Atlético-GO no último ano, somando 36 partidas.

Relembre a passagem de Léo Naldi pelo Vitória

Léo Naldi pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 5
Léo Naldi pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória

Natural de Pindamonhangaba, Léo Naldi foi revelado pela Ponte Preta, onde se profissionalizou em 2020 e acumulou 132 jogos, nove gols e o título da Série A2 do Campeonato Paulista, em 2023. No início de 2024, o Vitória investiu R$ 3 milhões em sua contratação, mas o volante não correspondeu às expectativas: disputou apenas 26 partidas e não conseguiu se firmar na equipe.

Tags:

Vitória

