Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:37
O Vitória segue trabalhando na renovação de contratos de atletas que se destacaram em 2025 e na busca por reforços para a temporada de 2026, mas também iniciou o processo de saída de jogadores que não estão nos planos da comissão técnica. Nesta sexta-feira (2), dois volantes tiveram seus futuros definidos longe da Toca do Leão.
O volante João Pedro, de 26 anos, acertou sua transferência em definitivo para o Kyoto Sanga, do Japão, e já fou anunciado em definitivo. O jogador tinha contrato com o Vitória por mais uma temporada e estava emprestado justamente ao clube japonês, que anunciou a compra na última quinta-feira. Segundo informações do ge, o Vitória vendeu 50% dos direitos econômicos do atleta por 500 mil dólares (cerca de R$ 2,7 milhões na cotação atual).
Relembre a passagem de João Pedro pelo Vitória
Contratado pelo Rubro-Negro em 2021, João Pedro foi peça importante na campanha de acesso à Série B em 2022, quando disputou 28 partidas. Depois, perdeu espaço e acumulou empréstimos para Brusque e Tombense, em 2023, além do CRB, em 2024.Pelo Kyoto Sanga, João Pedro disputou 26 jogos na última temporada, sendo 12 como titular, e marcou um gol.
Outro volante que deixa o Vitória é Léo Naldi, de 24 anos, que será novamente emprestado, desta vez, ao Novorizontino. O jogador foi anunciado pelo clube paulista, após passagens por Criciúma e Atlético-GO no último ano, somando 36 partidas.
Relembre a passagem de Léo Naldi pelo Vitória
Natural de Pindamonhangaba, Léo Naldi foi revelado pela Ponte Preta, onde se profissionalizou em 2020 e acumulou 132 jogos, nove gols e o título da Série A2 do Campeonato Paulista, em 2023. No início de 2024, o Vitória investiu R$ 3 milhões em sua contratação, mas o volante não correspondeu às expectativas: disputou apenas 26 partidas e não conseguiu se firmar na equipe.