Bahia e Vitória estão entre os times que percorrerão maiores distâncias na Série A em 2026

Dupla Ba-Vi vai percorrer mais de 55 mil quilômetros apenas no Brasileirão

  Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 12:09

Bahia e Vitória
Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, a logística de viagens volta a ser um fator determinante na Série A de 2026. As longas distâncias entre as cidades-sede impactam diretamente a rotina dos clubes, desde o planejamento físico até a gestão do elenco ao longo da temporada. Nesse cenário, algumas equipes enfrentarão desafios bem maiores do que outras, como será o caso de Bahia e Vitória.

Veja a distância que cada clube precisará percorrer com viagens na Série A em 2026

Remo - 92.780 quilômetros por Reprodução
Bahia - 55.050 quilômetros por Reprodução
Vitória - 55.050 quilômetros por Reprodução
Internacional - 43.350 quilômetros por Reprodução
Grêmio - 43.350 quilômetros por Reprodução
Chapecoense - 39.380 quilômetros por Reprodução
Mirassol - 30.060 quilômetros por Reprodução
Athletico-PR - 28.370 quilômetros por Reprodução
Coritiba - 28.370 quilômetros por Reprodução
Fluminense - 25.300 quilômetros por Reprodução
Vasco - 25.300 quilômetros por Reprodução
Botafogo - 25.300 quilômetros por Reprodução
Flamengo - 25.300 quilômetros por Reprodução
Atlético-MG - 24.900 quilômetros por Reprodução
Cruzeiro - 24.900 quilômetros por Reprodução
Santos - 23.360 quilômetros por Reprodução
RB Bragantino - 23.070 quilômetros   por Reprodução
São Paulo - 22.940 quilômetros   por Reprodução
Corinthians - 22.940 quilômetros por Reprodução
Palmeiras - 22.940 quilômetros por Reprodução
1 de 20
Remo - 92.780 quilômetros por Reprodução

Únicos representantes do Nordeste na elite após os rebaixamentos de Ceará, Fortaleza e Sport, Bahia e Vitória terão de percorrer 55.050 quilômetros cada um apenas no Brasileirão. Será a primeira vez desde 2002 que a Série A contará somente com dois clubes nordestinos, o que amplia ainda mais o peso logístico para a dupla Ba-Vi. Esse número, porém, tende a crescer ao longo da temporada, especialmente para o Bahia, que disputa outras competições e pode ter viagens internacionais somadas ao calendário nacional.

No extremo da lista aparece o Remo, único clube da Região Norte na Série A, que terá de viajar 92.780 quilômetros, disparado o maior deslocamento do campeonato. No lado oposto, os clubes paulistas se beneficiam da concentração geográfica e aparecem entre os que menos percorrem distância, mesmo com representantes fora da capital. Além de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, equipes como Santos, RB Bragantino e Mirassol — todas do interior —  seguem na Série A de 2026 e terão uma rotina de viagens menos desgastante.

