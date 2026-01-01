PÉ NA ESTRADA

Bahia e Vitória estão entre os times que percorrerão maiores distâncias na Série A em 2026

Dupla Ba-Vi vai percorrer mais de 55 mil quilômetros apenas no Brasileirão

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, a logística de viagens volta a ser um fator determinante na Série A de 2026. As longas distâncias entre as cidades-sede impactam diretamente a rotina dos clubes, desde o planejamento físico até a gestão do elenco ao longo da temporada. Nesse cenário, algumas equipes enfrentarão desafios bem maiores do que outras, como será o caso de Bahia e Vitória.

Únicos representantes do Nordeste na elite após os rebaixamentos de Ceará, Fortaleza e Sport, Bahia e Vitória terão de percorrer 55.050 quilômetros cada um apenas no Brasileirão. Será a primeira vez desde 2002 que a Série A contará somente com dois clubes nordestinos, o que amplia ainda mais o peso logístico para a dupla Ba-Vi. Esse número, porém, tende a crescer ao longo da temporada, especialmente para o Bahia, que disputa outras competições e pode ter viagens internacionais somadas ao calendário nacional.