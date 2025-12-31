QUEM SE DESTACOU MAIS?

Artilheiros, garçons e mais jogos: veja os líderes estatísticos do Vitória em 2025

Por cinco competições diferentes, o Leão da Barra disputou 67 partidas no ano

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 13:18

Erick, Baralhas e Kayzer foram os grandes destaques do Vitória na temporada Crédito: Victor Ferreira/EC Bahia

O ano de 2025 termina hoje, e o torcedor do Vitória não terá tantas lembranças positivas para guardar. A equipe não foi tão longe quanto se esperava na Copa Sul-Americana, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, perdeu a final do Campeonato Baiano para o maior rival e passou a maior parte do Brasileirão na zona de rebaixamento, escapando apenas na rodada final.

Ainda assim, alguns jogadores conseguiram se destacar ao longo da temporada. É o caso de Erick e Baralhas, que seguirão no clube em 2026, além do já ídolo Matheuzinho, que mesmo tendo um ano abaixo do esperado, entregou bons números e foi decisivo. Os três são os únicos jogadores do time entre os líderes nos quesitos gols marcados, assistências e partidas disputadas na temporada.

Artilheiros do Vitória em 2025 1 de 11

Quando o assunto é bola na rede, o grande destaque foi Renato Kayzer. Mesmo tendo estreado apenas em maio, o atacante terminou o ano como artilheiro da equipe, com nove gols em 31 jogos. O camisa 79 superou por um tento Janderson, que marcou oito vezes em 34 partidas antes de deixar o clube, em abril.

Mesmo em uma temporada abaixo do esperado, Matheuzinho completa o pódio dos artilheiros, com seis gols em 44 jogos. Na quarta colocação aparecem dois jogadores empatados que, em tese, têm funções defensivas como prioridade, mas mostraram faro de gol: o volante Baralhas e o zagueiro Lucas Halter, ambos com cinco gols, em 46 e 48 jogos, respectivamente. Já Erick, fehca ao lado de Cantalapiedra e Claudinho, todos com três tentos.

Principais garçons do Vitória em 2025 1 de 9

No ranking dos principais garçons rubro-negros da temporada, há um empate triplo na liderança. Wellington Rato aparece no topo por ter disputado menos partidas (24) em relação aos demais. Emprestado ao Goiás em julho, ele terminou o ano com as mesmas cinco assistências de Gustavo Mosquito (34 jogos), que também deixou o clube no mesmo período, e de Erick (38 partidas).

Na quarta colocação está outro nome que já não faz mais parte do elenco: Janderson, com quatro passes para gol. Em seguida, aparecem cinco jogadores — entre eles Matheuzinho e Baralhas —, todos com três assistências.

Jogadores com mais partidas pelo Vitória em 2025 1 de 10

No quesito partidas disputadas, o líder é Lucas Arcanjo, o jogador do atual elenco com mais jogos pelo clube no geral. Mesmo após sofrer uma grave lesão no joelho que o tirou dos últimos oito jogos da temporada, o goleiro lidera as estatísticas, com 51 participações nos 67 jogos do Vitória em 2025. Ele é seguido por Lucas Halter, que atuou em 48 partidas, todas como titular, e pelo volante Ronald, que também fez 48 jogos, mas iniciou apenas 38 deles.