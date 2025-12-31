Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Artilheiros, garçons e mais jogos: veja os líderes estatísticos do Vitória em 2025

Por cinco competições diferentes, o Leão da Barra disputou 67 partidas no ano

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 13:18

Erick, Baralhas e Kayzer foram os grandes destaques do Vitória na temporada
Erick, Baralhas e Kayzer foram os grandes destaques do Vitória na temporada Crédito: Victor Ferreira/EC Bahia

O ano de 2025 termina hoje, e o torcedor do Vitória não terá tantas lembranças positivas para guardar. A equipe não foi tão longe quanto se esperava na Copa Sul-Americana, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, perdeu a final do Campeonato Baiano para o maior rival e passou a maior parte do Brasileirão na zona de rebaixamento, escapando apenas na rodada final.

Ainda assim, alguns jogadores conseguiram se destacar ao longo da temporada. É o caso de Erick e Baralhas, que seguirão no clube em 2026, além do já ídolo Matheuzinho, que mesmo tendo um ano abaixo do esperado, entregou bons números e foi decisivo. Os três são os únicos jogadores do time entre os líderes nos quesitos gols marcados, assistências e partidas disputadas na temporada.

Artilheiros do Vitória em 2025

Renato Kayzer - 9 gols em 31 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
Janderson - 8 gols em 34 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho - 6 gols em 44 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
Baralhas - 5 gols em 46 jogos por Victor Ferreira/ EC Vitória
Lucas Halter - 5 gols em 48 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlinhos - 4 gols em 23 jogos por JOãO AURELIO/ESTADÃO CONTEÚDO
Fabri - 4 gols em 38 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
Gustavo Mosquito - 4 gols em 35 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
Cantalapiedra - 3 gols em 19 jogos por Victor Ferreira
Claudinho - 3 gols em 31 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - 3 gols em 38 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 11
Renato Kayzer - 9 gols em 31 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória

Quando o assunto é bola na rede, o grande destaque foi Renato Kayzer. Mesmo tendo estreado apenas em maio, o atacante terminou o ano como artilheiro da equipe, com nove gols em 31 jogos. O camisa 79 superou por um tento Janderson, que marcou oito vezes em 34 partidas antes de deixar o clube, em abril.

Mesmo em uma temporada abaixo do esperado, Matheuzinho completa o pódio dos artilheiros, com seis gols em 44 jogos. Na quarta colocação aparecem dois jogadores empatados que, em tese, têm funções defensivas como prioridade, mas mostraram faro de gol: o volante Baralhas e o zagueiro Lucas Halter, ambos com cinco gols, em 46 e 48 jogos, respectivamente. Já Erick, fehca ao lado de Cantalapiedra e Claudinho, todos com três tentos. 

Principais garçons do Vitória em 2025

Gustavo Mosquito - 5 assistências em 35 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato - 5 assistências em 24 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - 5 assistências em 38 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
Janderson - 4 assistências em 34 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlos Eduardo - 3 assitências em 13 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
Aitor Cantalapiedra - 3 assistências em 19 jogos por Victor Ferreira
Raúl Cáceres - 3 assistências em 40 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho - 3 assitências em 44 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas - 3 assistências em 46 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 9
Gustavo Mosquito - 5 assistências em 35 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória

No ranking dos principais garçons rubro-negros da temporada, há um empate triplo na liderança. Wellington Rato aparece no topo por ter disputado menos partidas (24) em relação aos demais. Emprestado ao Goiás em julho, ele terminou o ano com as mesmas cinco assistências de Gustavo Mosquito (34 jogos), que também deixou o clube no mesmo período, e de Erick (38 partidas).

Na quarta colocação está outro nome que já não faz mais parte do elenco: Janderson, com quatro passes para gol. Em seguida, aparecem cinco jogadores — entre eles Matheuzinho e Baralhas —, todos com três assistências.

Jogadores com mais partidas pelo Vitória em 2025

Lucas Arcanjo - 51 jogos por Victor Fotos/EC Vitória
Lucas Halter - 48 jogos por Victor Ferreira/EC Vitória
Ronald - 48 jogos (38 como titular) por Victor Ferreira/ EC Vitória
Gabriel Baralhas - 46 jogos (42 como titular) por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho - 44 jogos (30 como titular) por Victor Ferreira/EC Vitória
Osvaldo - 44 jogos (18 como titular)  por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Marcos - 41 jogos (39 como titular) por Victor Ferreira/EC Vitória
Raúl Cáceres - 40 jogos (37 como titular) por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - 38 jogos (27 como titular)  por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri - 38 jogos (10 como titular) por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 10
Lucas Arcanjo - 51 jogos por Victor Fotos/EC Vitória

No quesito partidas disputadas, o líder é Lucas Arcanjo, o jogador do atual elenco com mais jogos pelo clube no geral. Mesmo após sofrer uma grave lesão no joelho que o tirou dos últimos oito jogos da temporada, o goleiro lidera as estatísticas, com 51 participações nos 67 jogos do Vitória em 2025. Ele é seguido por Lucas Halter, que atuou em 48 partidas, todas como titular, e pelo volante Ronald, que também fez 48 jogos, mas iniciou apenas 38 deles.

Na sequência aparecem Baralhas, com 46 jogos (42 como titular), e Matheuzinho, que, apesar de conviver com lesões, entrou em campo 44 vezes, sendo titular em 30 oportunidades. Por ter se firmado como peça-chave apenas do meio para o fim da temporada, Erick aparece apenas na 9ª posição do ranking, com 38 jogos disputados, 27 deles como titular.

LEIA MAIS 

Veja quanto Bahia e Vitória faturaram com premiações em 2025

Ex-Vitória preso por tráfico de drogas tem julgamento marcado pela Justiça

Vitória anuncia compra em definitivo de Baralhas, herói da permanência do time na Série A

Ex-Vitória fica livre no mercado após duas temporadas no futebol japonês

Vitória confirma compra de Erick, que se torna a contratação mais cara do clube

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - Aos 40 anos, goleiro ex-Vitória anuncia aposentadoria do futebol

Aos 40 anos, goleiro ex-Vitória anuncia aposentadoria do futebol
Imagem - Entre treinos e bastidores: 10 séries imperdíveis sobre esportes

Entre treinos e bastidores: 10 séries imperdíveis sobre esportes
Imagem - Dos gramados para as telonas: 10 filmes para quem é fã de futebol

Dos gramados para as telonas: 10 filmes para quem é fã de futebol

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026