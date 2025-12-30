ELE FICA!

Vitória anuncia compra em definitivo de Baralhas, herói da permanência do time na Série A

Volante de 27 anos assina com o Leão até 2028

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14:19

Gabriel Baralhas foi um dos destaques do Vitória em 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Grande herói da permanência do Vitória na Série A, Gabriel Baralhas seguirá defendendo o clube até 2026. O Leão da Barra adquiriu os direitos do volante, que atuou na temporada 2025 por empréstimo junto ao Atlético-GO. Baralhas assinou um novo contrato com o Rubro-Negro válido por três anos, até o fim de 2028.

O jogador desembarcou na Toca do Leão no final de janeiro e assumiu a titularidade no meio-campo rubro-negro logo nos primeiros jogos. Rapidamente, caiu nas graças da torcida ao demonstrar muita raça e entrega em campo. Ao longo da temporada, disputou 46 partidas com a camisa do Vitória, contribuiu com três assistências e marcou cinco gols. O mais marcante deles, sem dúvida, foi o que garantiu a vitória por 1x0 sobre o São Paulo, na rodada final do Brasileirão, resultado que assegurou a permanência do clube na Série A.

Baralhas é mais um dos pilares da equipe que estavam emprestados em 2025 e que permanecerão no clube para 2026. Além dele, o atacante Erick também teve sua permanência confirmada. O jogador, que teve o anúncio oficial feito na última segunda-feira (29), seguirá no Vitória após o clube chegar a um acordo para adquirir 50% de seus direitos econômicos por R$ 7 milhões. Erick assinou novo vínculo até 2028.

Paralelamente, o Rubro-Negro avança nas negociações para contratar em definitivo o goleiro Thiago Couto, junto ao Sport, além de buscar a renovação dos empréstimos dos laterais-esquerdos Ramon e Jamerson, que pertencem a Internacional e Coritiba, respectivamente. Entre os principais atletas que estavam emprestados em 2025, apenas o zagueiro e capitão Lucas Halter não deve permanecer para a próxima temporada, já que está a caminho do Houston Dynamo, dos Estados Unidos.