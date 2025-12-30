Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória anuncia compra em definitivo de Baralhas, herói da permanência do time na Série A

Volante de 27 anos assina com o Leão até 2028

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14:19

Gabriel Baralhas tem quatro gols marcados pelo Vitória
Gabriel Baralhas foi um dos destaques do Vitória em 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Grande herói da permanência do Vitória na Série A, Gabriel Baralhas seguirá defendendo o clube até 2026. O Leão da Barra adquiriu os direitos do volante, que atuou na temporada 2025 por empréstimo junto ao Atlético-GO. Baralhas assinou um novo contrato com o Rubro-Negro válido por três anos, até o fim de 2028.

O jogador desembarcou na Toca do Leão no final de janeiro e assumiu a titularidade no meio-campo rubro-negro logo nos primeiros jogos. Rapidamente, caiu nas graças da torcida ao demonstrar muita raça e entrega em campo. Ao longo da temporada, disputou 46 partidas com a camisa do Vitória, contribuiu com três assistências e marcou cinco gols. O mais marcante deles, sem dúvida, foi o que garantiu a vitória por 1x0 sobre o São Paulo, na rodada final do Brasileirão, resultado que assegurou a permanência do clube na Série A.

Baralhas é mais um dos pilares da equipe que estavam emprestados em 2025 e que permanecerão no clube para 2026. Além dele, o atacante Erick também teve sua permanência confirmada. O jogador, que teve o anúncio oficial feito na última segunda-feira (29), seguirá no Vitória após o clube chegar a um acordo para adquirir 50% de seus direitos econômicos por R$ 7 milhões. Erick assinou novo vínculo até 2028.

Veja momento de Baralhas com a camisa do Vitória

Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/ EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 11
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória

Paralelamente, o Rubro-Negro avança nas negociações para contratar em definitivo o goleiro Thiago Couto, junto ao Sport, além de buscar a renovação dos empréstimos dos laterais-esquerdos Ramon e Jamerson, que pertencem a Internacional e Coritiba, respectivamente. Entre os principais atletas que estavam emprestados em 2025, apenas o zagueiro e capitão Lucas Halter não deve permanecer para a próxima temporada, já que está a caminho do Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

Os jogadores que seguem no elenco, juntamente com as duas novas contratações já confirmadas, o lateral-direito Matheusinho e o volante Caíque Gonçalves, são aguardados para se reapresentar na Toca do Leão no próximo dia 3 e iniciar preparação para a temporada. Enquanto isso, desde o último dia 26, o técnico Rodrigo Chagas vem comandando os treinamentos do time alternativo que disputará o Campeonato Baiano. O Leão estreia no estadual no próximo dia 10, contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão.

LEIA MAIS 

Ex-Vitória fica livre no mercado após duas temporadas no futebol japonês

Vitória confirma compra de Erick, que se torna a contratação mais cara do clube

Vitória é o 3º e Bahia o 11º time da Série A com mais lesões em 2025; veja o ranking completo

Recuperado de lesão, lateral volta a treinar no Vitória e deve disputar o Campeonato Baiano

Renato Kayzer antecipa reapresentação no Vitória e já treina na Toca do Leão

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - Veja quanto Bahia e Vitória faturaram com premiações em 2025

Veja quanto Bahia e Vitória faturaram com premiações em 2025
Imagem - Jogador mais velho do mundo segue em atividade aos 58 anos e chega à 41ª temporada da carreira

Jogador mais velho do mundo segue em atividade aos 58 anos e chega à 41ª temporada da carreira
Imagem - Prestes a completar 18 anos, Rayssa Leal já pode ser considerada uma lenda do skate

Prestes a completar 18 anos, Rayssa Leal já pode ser considerada uma lenda do skate

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)