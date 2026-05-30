Com gol nos acréscimos, Bahia vence o Botafogo de virada e volta a triunfar após oito jogos

Pedro Carreiro
Publicado em 30 de maio de 2026 às 20:07
Acabou a zica! Depois de oito jogos sem vencer, o Bahia voltou ao caminho dos triunfos na temporada na noite deste sábado (30), ao derrotar o Botafogo de virada por 2x1, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Esquadrão saiu atrás no placar após um belo gol do jovem Huguinho, mas ganhou um alento ainda no primeiro tempo com a expulsão do goleiro Neto, da equipe carioca, por reclamação acintosa com a arbitragem.
Na segunda etapa, o time de Rogério Ceni não teve uma atuação brilhante, mas encontrou forças para buscar a virada. O empate veio em um gol contra de Ferraresi, enquanto David Duarte, já nos acréscimos, marcou o gol da vitória para lavar a alma da torcida tricolor em uma noite de muita chuva na capital baiana.
Com o resultado, o Bahia chegou aos 26 pontos e ocupa, momentaneamente, a sexta colocação da Série A, à espera do complemento da rodada neste domingo (31). Agora, o Tricolor só volta a campo daqui a quase dois meses, quando enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, após a pausa para a Copa do Mundo.
Veja como foi o triunfo do Bahia sobre o Botafogo
Muito pressionado pela sequência negativa de resultados e pela crescente insatisfação da torcida, o Bahia começou o confronto na Fonte Nova tentando se impor. No entanto, logo na primeira finalização da partida, aos seis minutos, o Botafogo abriu o placar.
Após a defesa tricolor afastar parcialmente a bola, Huguinho, de apenas 19 anos e ainda sem gols como profissional, ficou com a sobra no círculo central, limpou Rodrigo Nestor e soltou uma bomba da intermediária. A bola morreu no ângulo direito de Ronaldo, que nada pôde fazer.
Depois do gol, o roteiro da partida pouco mudou. O Bahia tinha mais posse de bola, mas encontrava enorme dificuldade para criar, enquanto o Botafogo era extremamente objetivo quando recuperava a posse. Foi assim que o Fogão quase ampliou aos 13 minutos. Em um contra-ataque rápido, Montoro obrigou Ronaldo a fazer boa defesa e, no rebote, finalizou por cima.
O Esquadrão só respondeu aos 17 minutos, quando Gilberto cabeceou com perigo após cobrança de falta de Rodrigo Nestor. A bola passou raspando o travessão.
Mesmo com quase 60% de posse e precisando dar uma resposta ao torcedor, o Bahia era praticamente inofensivo no ataque e pouco ameaçava o goleiro Neto. Do outro lado, o Botafogo se sentia confortável em sua proposta reativa e seguia criando as melhores oportunidades.
Aos 29 minutos, após uma bela troca de passes, Arthur Cabral saiu cara a cara com Ronaldo depois de tabela com Villalba, mas parou em grande defesa do goleiro tricolor. Na sobra, Medina finalizou e Erick apareceu em cima da linha para evitar o segundo gol.
Se a situação já não era boa para o Esquadrão, ela quase foi por água abaixo junto com a chuva que caía em Salvador aos 38 minutos. Ademir perdeu a bola no campo de defesa e agarrou Medina para impedir o avanço. O árbitro mostrou cartão vermelho direto, mas o VAR recomendou a revisão. Após analisar o lance, o juiz entendeu que não se tratava de uma chance clara e manifesta de gol e voltou atrás na expulsão do camisa 7 tricolor.
O susto pareceu despertar o Bahia. Depois de muito tempo sem chegar com perigo, a equipe teve uma oportunidade claríssima aos 45 minutos. Rodrigo Nestor aproveitou uma sobra e arriscou de fora da área. O chute acabou virando um passe para Willian José, que apareceu sozinho na pequena área, mas finalizou em cima de Neto e desperdiçou uma chance inacreditável.
Como consolo, o lance acabou resultando na expulsão do goleiro botafoguense. Após defender a finalização de Willian José, Neto exagerou na cera e permaneceu com a bola por mais de oito segundos. O árbitro marcou escanteio para o Bahia e, na sequência da reclamação, o goleiro acabou xingando o juiz e recebeu o cartão vermelho.
Campanha do Bahia na Série A
Com um jogador a mais, Rogério Ceni voltou do intervalo disposto a colocar o time inteiro no ataque. Caio Alexandre e Erick Pulga deram lugar a Everton Ribeiro e Everaldo. Apesar das alterações ofensivas, o Bahia, que já não vivia uma fase muito inspirada no setor ofensivo, encontrou ainda mais dificuldades para furar a retranca alvinegra. O momento de maior perigo no início da segunda etapa foi um chute de longa distância de Nestor, que acertou a rede pelo lado de fora.
Mesmo sem apresentar grande volume ofensivo, o Esquadrão contou com a sorte, ou melhor, com o azar botafoguense para chegar ao empate aos 11 minutos. Ferraresi tentou recuar a bola para Arthur sem olhar e não percebeu que o goleiro estava adiantado. O passe saiu mais forte do que o esperado, Arthur não conseguiu dominar e viu a bola morrer no fundo das redes.
Apesar do empate, o Bahia não melhorou significativamente. A equipe seguiu esbarrando na defesa carioca, abusando dos cruzamentos para a área e criando pouco. Ainda assim, o Botafogo, mesmo com um jogador a menos, continuava perigoso nos contra-ataques e chegou perto de retomar a vantagem.
A melhor oportunidade surgiu aos 33 minutos, quando Santi Rodríguez aproveitou um cochilo de David Duarte, roubou a bola e serviu Matheus Martins. O camisa 11 bateu rasteiro, mas Ronaldo salvou o Bahia com uma grande defesa usando os pés.
Foi apenas na reta final que o Esquadrão pareceu perceber a urgência da situação. Afinal, era a última partida antes da pausa para a Copa do Mundo e a chance de encerrar um jejum de oito jogos sem vencer. O time armou uma verdadeira blitz sobre a área botafoguense. Com os zagueiros também no campo de ataque, os cruzamentos passaram a chover na área adversária.
A pressão quase deu resultado aos 45 minutos. Everton Ribeiro cobrou escanteio na primeira trave, Erick desviou de cabeça e Raul fez a defesa. A bola permaneceu viva na pequena área, mas Alex Telles apareceu em cima da linha para impedir a virada.
Se parecia que aquele lance havia decretado mais uma noite de frustração, o alívio veio na jogada seguinte. Ademir recebeu de Everaldo pela direita e cruzou rasteiro para o meio da área. Rodrigo Nestor inteligentemente deixou a bola passar e David Duarte apareceu para finalizar de primeira. No mais puro estilo “gol de Raudinei”, o zagueiro estufou as redes e levou os pouco mais de 25 mil tricolores presentes à Fonte Nova à loucura.
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada Campeonato Brasileiro
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme (Sanabria); Caio Alexandre (Everton Ribeiro), Erick, Nestor; Kike Oliveira (Ademir), Erick Pulga (Everaldo), Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Medina (Santi Rodríguez) e Montoro (Newton); Villalba (Raul), Kauan Toledo (Matheus Martins) e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador.
Público pagante: 25.140
Renda: R$ 698.096,30
Gols: Huguinho, aos sete minudos do 1º tempo (Botafogo); Ferraresi [contra], aos 11 minutos, e David Duarte, aos 47 minutos do 2º tempo (Bahia)
Cartões amarelos: Ademir e Erick (Bahia) / Montoro, Ferraresi, Medina, Huguinho, Newton (Botafogo);
Cartão vermelho: Neto (Botafogo);
Árbitro principal: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas (ES)
VAR: Marcelo Henrique de Gois (SP)