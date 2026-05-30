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Escalação do Vitória: Jair Ventura muda esquema e define time para enfrentar o Santos

Leão encara o Peixe na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de maio de 2026 às 19:12

Erick volta ao time titular do Vitória contra o Flamengo
Erick será titular contra o Santos Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória está escalado para enfrentar o Santos nesta noite, às 20h, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. De olho em uma vitória para entrar na pausa para a Copa do Mundo na metade superior da tabela, o técnico Jair Ventura optou por alterar o esquema tático e voltar a utilizar uma formação com três zagueiros, principalmente em função dos desfalques no setor defensivo.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
1 de 16
Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

A principal novidade surgiu pouco antes da partida. O goleiro Lucas Arcanjo apresentou sintomas gripais e foi vetado pelo departamento médico. Com isso, Gabriel ganha uma oportunidade entre os titulares e será o responsável por defender a meta rubro-negra.

Na lateral direita, Nathan Mendes, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo, dá lugar a Claudinho. Recuperado recentemente após sete meses afastado por lesão, o jogador retorna à equipe e terá liberdade para atuar como ala pela direita no novo esquema adotado por Jair Ventura.

Sem Cacá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador decidiu reforçar o sistema defensivo com uma linha de três zagueiros formada por Caíque, Neris e Luan Cândido. Pela esquerda, apesar do retorno de Ramon após se recuperar de uma lesão no quadril, Jamerson foi mantido entre os titulares.

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Com a mudança para o 3-4-3, o Vitória terá apenas dois homens no meio-campo: Baralhas e Zé Vitor. Mais à frente, Matheuzinho, Erick e Renê formam o trio ofensivo da equipe.

Dessa forma, o Leão está escalado com: Gabriel; Claudinho, Caíque, Neris, Luan Cândido e Jamerson; Baralhas e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê.

No banco de reservas, Jair Ventura conta com opções como Ramon, Emmanuel Martínez, Marinho, Tarzia e Renato Kayzer para alterar a equipe ao longo da partida.

Tags:

Vitória Santos Campeonato Brasileiro

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