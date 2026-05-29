BOA NOTÍCIA

Vitória terá retorno de titular contra o Santos após problema de lesão

O lateral-esquedo Ramon volta a ficar à disposição do técnico Jair Ventura

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 17:05

Lateral esquerdo Ramon com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em meio aos problemas causados por lesões nas laterais, o Vitória recebeu uma notícia positiva para os últimos três jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. O lateral-esquerdo Ramon está recuperado e volta a ficar à disposição do técnico Jair Ventura

Titular da lateral esquerda, Ramon desfalcou a equipe nas duas últimas partidas — diante do Internacional, pela Série A, e contra o ABC, na semifinal da Copa do Nordeste — por conta de uma lesão no quadril sofrida no primeiro confronto contra a equipe potiguar. Recuperado, o jogador deve reassumir a vaga ocupada por Jamerson já no duelo contra o Santos, neste sábado (30), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Momentos de Ramon com a camisa do Vitória 1 de 5

Se na esquerda Jair Ventura volta a ter alternativas, a situação segue delicada pelo lado direito. O lateral Natham Mendes teve uma lesão no joelho confirmada e deve permanecer fora de combate até pelo menos depois da Copa do Mundo.

Com isso, além da partida contra o Santos, o defensor também será desfalque nas finais da Copa do Nordeste diante do Fortaleza, marcadas para a próxima terça-feira (2), no Castelão, e sábado (6), no Barradão.

Outro nome entregue ao departamento médico é Matheus Silva, que continua na fase de transição após tratamento de lesão na anterior esquerda. Dessa forma, o único lateral-direito de ofício disponível para enfrentar o Santos é Claudinho, que voltou recentemente aos gramados após sete meses afastado por lesão. O retorno aconteceu na derrota para o Bragantino, pela 16ª rodada do Brasileirão.