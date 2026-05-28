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Ex-Vitória brilha na segunda divisão chinesa e vive fase goleadora

Volante de 29 anos tem quatro gols marcados em nove jogos na temporada

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 19:37

Gabriel Bispo com a camisa do Vitória Crédito: Pietro Carpi/ECV

O volante Gabriel Bispo, que teve passagem pelo Vitória entre 2019 e 2021, vive uma das temporadas mais artilheiras da carreira com a camisa do Foshan Nanshi, clube da segunda divisão chinesa. Em nove partidas disputadas pela China League One, o jogador de 29 anos já marcou quatro gols, consolidando uma fase de grande produtividade ofensiva.

Bispo chegou ao futebol chinês há pouco mais de dois meses, após passagem pelo Botafogo-SP, clube que defendeu em 2025. A adaptação ao novo país e ao estilo de jogo asiático aconteceu de forma rápida. Atuando mais avançado, como um tradicional camisa 8, o meio-campista tem explorado uma de suas principais características: a chegada ao ataque, contribuindo tanto na construção das jogadas quanto nas finalizações.

“Muita gente me via mais como um jogador defensivo, mas tenho características importantes que me dão a oportunidade de chegar com qualidade no ataque e contribuir bastante com o sistema ofensivo. Aqui na China estamos conseguindo explorar bem essa situação e os resultados estão aparecendo”, revelou o jogador.

Relembre a passagem de Gabriel Bispo pelo Vitória 1 de 5

Apesar da boa fase, esta ainda não é a temporada mais goleadora da carreira de Gabriel Bispo. Em 2022, quando atuava pelo KuPS, da Finlândia, o volante marcou sete gols em 29 partidas. No entanto, mantendo o atual ritmo no futebol chinês, a tendência é que o jogador supere a própria marca nos próximos meses.

“Quando cheguei aqui, sabia que precisava me adaptar o mais rápido possível. O futebol chinês é intenso, dinâmico, e eu sempre fui um jogador que gosta de estar presente na área, tanto defendendo quanto atacando. Estou muito satisfeito com os números que estou fazendo. Essa é minha melhor temporada como meia ofensivo, e quero continuar nesse ritmo para ajudar o Foshan a alcançar seus objetivos”, completou.

Natural de Trancoso, na Bahia, Gabriel Bispo passou pelas categorias de base do Vila Nova e estreou profissionalmente pelo Comercial, em 2018. Na mesma temporada, se transferiu para o Bahia de Feira, clube pelo qual ganhou destaque no futebol baiano antes de ser contratado pelo Vitória, em 2019.

No Leão da Barra, alternou entre a equipe principal e as categorias de base, além de ter sido emprestado ao Juventude, até conseguir se firmar como peça importante do elenco em 2021, sua última temporada pelo clube. Ao todo, disputou 51 partidas com a camisa rubro-negra e marcou dois gols.