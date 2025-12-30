Acesse sua conta
Ex-Vitória preso por tráfico de drogas tem julgamento marcado pela Justiça

Mateus Gonçalves está detido há mais de 200 dias

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15:56

Mateus Gonçalves pelo Vitória
Mateus Gonçalves pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O atacante Mateus Gonçalves, ex-Vitória, segue detido há mais de 200 dias, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e associação criminosa. O jogador está custodiado na Penitenciária Estadual de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Na última semana, a Vara Criminal de Caarapó definiu a data do julgamento para o dia 12 de fevereiro de 2026 e manteve a prisão preventiva, após negar um pedido de soltura apresentado pela defesa.

A defesa do atleta se manifestou publicamente por meio de nota divulgada nas redes sociais, reforçando que não há condenação definitiva no caso. O texto foi assinado pelo advogado André Rochi, que também concedeu entrevista ao portal ge para comentar o andamento do processo. Segundo ele, a ação ainda se encontra em fase de instrução e, na avaliação da defesa, não haveria elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva neste momento. O pedido, no entanto, foi indeferido pela Justiça.

Relembre o caso

Mateus Gonçalves foi preso na noite de 10 de junho, durante uma operação conjunta da Polícia Militar Rodoviária (PMR) e da Polícia Militar, na rodovia MS-156, em Caarapó (MS), região conhecida por ser rota do tráfico transfronteiriço.

De acordo com o auto de prisão em flagrante, ao qual o CORREIO teve acesso, os policiais avistaram dois veículos — um VW Taos prata e um Hyundai HB20 preto — trafegando em alta velocidade. Os carros desobedeceram à ordem de parada e tentaram fugir, sendo interceptados posteriormente em um posto de combustíveis.

Durante a abordagem, os agentes encontraram 202 tabletes de maconha, totalizando 187,2 kg, escondidos no porta-malas do VW Taos, ocupado por Joice Costa e Moisés Martins. Também foram apreendidos dois rádios comunicadores, um em cada veículo, ambos sintonizados no mesmo canal, o que indicaria uma ação coordenada no esquema conhecido como “batedor de estrada”, no qual um carro segue à frente para alertar sobre a presença policial.

No Hyundai HB20, onde estavam Mateus Gonçalves e Luiz Henrique Pereira, foram encontrados R$ 1.822 em espécie e dois aparelhos celulares. Luiz Henrique afirmou que receberia R$ 2 mil pela função de batedor. Ambos optaram por permanecer em silêncio durante os interrogatórios.

Joice e Moisés, por sua vez, confessaram o crime. Eles relataram que transportavam a droga para quitar uma dívida de R$ 3,2 mil com traficantes e confirmaram o envolvimento dos outros dois detidos na operação. Diante das evidências e das confissões, todos foram presos e encaminhados à delegacia.

Carreira e passagem pelo Vitória

Conhecido pelo apelido de “Pastor”, em razão das frequentes publicações de mensagens bíblicas nas redes sociais, Mateus Gonçalves defendeu o Vitória entre 2023 e 2024. Ele integrou o elenco campeão da Série B do Brasileirão em 2023 e do Campeonato Baiano em 2024.

Pelo clube rubro-negro, disputou 40 partidas, marcou três gols e deu cinco assistências. Seu momento mais marcante foi na final do Baianão de 2024, quando marcou dois gols na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, no jogo de ida da decisão, no Barradão.

Com a chegada do técnico Thiago Carpini, em maio de 2024, o atacante perdeu espaço e acabou emprestado ao Goiás. A passagem pelo clube goiano foi curta e conturbada. Ele foi afastado por indisciplina após, segundo relatou em um podcast, ter participado de uma festa em Pirenópolis enquanto alegava estar afastado por uma virose.

No fim de 2024, Mateus foi anunciado pelo Athletic-MG, onde disputou 11 partidas e marcou um gol. Deixou o clube após o encerramento do Campeonato Mineiro, em março deste ano, e estava sem clube desde então. Ao longo da carreira, também passou por Sport, Fluminense, Ceará, América-MG, Cerro Porteño (PAR), além de Tijuana, Toluca e Pachuca, do México.

