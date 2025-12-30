Acesse sua conta
Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Atacante uruguaio, que pertence ao Grêmio, assinou com o Esquadrão até o fim de 2026

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15:08

Cristian Olivera em ação pelo Grêmio
Cristian Olivera em ação pelo Grêmio Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O Bahia já concretizou a sua primeira contratação para a próxima temporada. Trata-se do atacante de beirada Cristian Olivera, que pertence ao Grêmio e chega ao Esquadrão por empréstimo até dezembro de 2026. De acordo com apuração do CORREIO, o uruguaio de 23 anos já assinou contrato e é aguardado no CT Evaristo de Macedo no próximo dia 5, data da reapresentação do elenco, quando iniciará a preparação para a temporada.

Contratado pelo Grêmio como um dos principais investimentos da última janela de transferências, o atacante custou US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 25,6 milhões à época). Apesar do alto investimento, a passagem pelo clube gaúcho foi marcada por insatisfação. Durante a temporada, o jogador reclamou publicamente da condição de reserva e chegou a manifestar o desejo de atuar pelo Nacional, do Uruguai. Recentemente, inclusive, retornou ao país natal enquanto aguardava um acerto com o clube local, que acabou não se concretizando.

Cristian Olivera por Lucas Uebel/Grêmio

Os números de Cristian Olivera pelo Tricolor Imortal também não foram expressivos. O jogador de 1,70m, que atua pelos lados do campo — especialmente pela ponta direita —, disputou 37 partidas ao longo da temporada, marcou cinco gols e deu duas assistências. No Campeonato Brasileiro, no entanto, participou diretamente de apenas dois gols em 22 jogos, ambos marcados por ele.

Para um ponta agudo e veloz, características do uruguaio, era esperado um maior volume e aproveitamento nos dribles, mas esse foi outro ponto abaixo do esperado em 2025. O atacante concluiu apenas 38% dos 74 dribles que tentou na Série A (28 acertos), o pior aproveitamento entre os pontas da competição que tentaram ao menos 70 dribles. Para efeito de comparação, Ademir — que será seu principal concorrente na ponta direita do Tricolor Baiano — tentou 92 dribles no Brasileirão e obteve 52% de aproveitamento, com 48 conclusões bem-sucedidas.

Antes de chegar ao Grêmio, Cristian Olivera defendia o Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Revelado pelo Rentistas, do Uruguai, o atacante também passou por Almería, da Espanha, além de Peñarol e Boston River. Desde 2023, integra a seleção principal do Uruguai, pela qual já disputou 13 partidas, sem registrar gols ou assistências.

