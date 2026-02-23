Acesse sua conta
O universo responde aos esforços silenciosos e abençoa Touro, Gêmeos, Leão e Peixes de forma clara e evidente hoje (23 de fevereiro)

Um dia de confirmações, apoio inesperado e sensação clara de que o esforço valeu a pena

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 06:26

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 23 de fevereiro, traz uma energia de validação e avanço consciente. Não é sobre pressa ou grandes rupturas, mas sobre perceber que escolhas feitas com constância começam a gerar resultados visíveis. Pequenos gestos, palavras certas e decisões bem calculadas criam um clima de segurança e confiança. Para quatro signos, esse dia funciona como um sinal inequívoco de que o caminho escolhido é o correto. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Um apoio surge de forma natural e fortalece sua sensação de segurança. Pode ser um gesto simples, mas que mostra claramente que você não está sozinho. A confiança volta, junto com a certeza de que dar e receber faz parte do mesmo fluxo. Você se sente mais preparado para investir em algo que vinha sendo adiado, agora com mais convicção. O dia traz estabilidade emocional e coragem prática para seguir em frente.

Dica cósmica: Confiança cresce quando você reconhece quem caminha ao seu lado.

10 livros para quem é do signo de Touro

Corte de Espinhos e Rosas – Sarah J. Maas: Sensual, vívida e imersiva - Touro ama mundos ricos. por Divulgação
Sete Maridos de Evelyn Hugo – Taylor Jenkins Reid: Drama elegante, glamouroso, cheio de camadas - a estética de Touro. por Divulgação
A Vida Invisível de Addie LaRue – V.E. Schwab: Poético, melancólico, belo - o mood perfeito. por Divulgação
Grande Sertão: Veredas – Guimarães Rosa: Um mergulho sensorial em linguagem e paisagem. por Divulgação
A Garota no Trem – Paula Hawkins: Mistério lento e atmosférico - Touro gosta de desenvolver aos poucos. por Divulgação
A Biblioteca da Meia-Noite – Matt Haig: Reflexivo e confortável - Touro ama mensagens de vida. por Divulgação
O Ano em que Disse Sim – Shonda Rhimes: Touro gosta de transformações práticas e reais. por Divulgação
Amor & Gelato – Jenna Evans Welch: Doce, romântico e sensorial - tudo que o signo aprecia. por Divulgação
A Troca – Beth O’Leary: Confortável, lento na medida certa e cheio de afeto. por Divulgação
Torto Arado – Itamar Vieira Junior: Denso, belo e profundamente humano. por Divulgação
Gêmeos: Ideias ganham forma e encontram receptividade. Você consegue se expressar com clareza e percebe que suas palavras chegam às pessoas certas. O mais valioso do dia é sentir que suas ideias não só são ouvidas, mas também valorizadas. Há uma mudança prática acontecendo, mesmo que discreta. Isso devolve sua motivação e vontade de criar mais.

Dica cósmica: Compartilhar ideias certas no momento certo faz toda a diferença.

10 livros para quem é do signo de Gêmeos

Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação
Quicksilver – Callie Hart: Ritmo rápido, cheio de provocações e reviravoltas - Gêmeos ama dinamismo. por Divulgação
Sapiens – Yuval Noah Harari: Gêmeos adora temas amplos, curiosos, que explicam o mundo. por Divulgação
A Hora da Estrela – Clarice Lispector: Reflexões breves e filosóficas - combina com a mente sempre ativa do signo. por Divulgação
Quem é Você, Alasca? – John Green: Introspectivo, cheio de diálogos e questões existenciais - perfeito para o signo. por Divulgação
O Homem de Giz – C. J. Tudor: Estilo quebra-cabeça, cheio de pistas - Gêmeos adora montar narrativas. por Divulgação
Tudo é Possível – Elizabeth Strout: Histórias curtas e multifacetadas - Gêmeos gosta de variedade em uma leitura só. por Divulgação
Jogador Nº 1 – Ernest Cline: Referências, inteligência e velocidade - combina com a versatilidade geminiana. por Divulgação
O Projeto Rosie – Graeme Simsion: Humor leve, comunicação e excentricidade - conversa com o jeito curioso do signo. por Divulgação
Tudo é Rio – Carla Madeira: Emocional, intenso e multifacetado - Gêmeos gosta de narrativas que exploram várias camadas. por Divulgação
Leão: Reconhecimento chega de maneira sincera e fortalece sua autoconfiança. Alguém percebe seu esforço e deixa isso claro, trazendo uma sensação de recompensa emocional. Esse retorno positivo inspira você a ir além, sem perder o pé no chão. O dia termina com sensação de segurança e base firme para criar e se expressar.

Dica cósmica: Reconhecimento verdadeiro alimenta, não acomoda.

10 livros para quem é do signo de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
Peixes: Um incentivo externo funciona como o empurrão que faltava para recomeçar. Você percebe que já fez sua parte e que agora é hora de agir sem medo. O dia traz sinais claros de validação e apoio, aumentando sua confiança. Há entusiasmo no ar e sensação de que algo bom finalmente começa a se mover.

Dica cósmica: Quando a confiança chega, o próximo passo se revela sozinho.

10 livros para quem é do signo de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
