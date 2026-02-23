Acesse sua conta
Virginia Fonseca relata turbulência intensa em voo: 'Minha mãe começou a orar'

Influenciadora voltava para casa com a família depois de desfilar como rainha de bateria da Grande Rio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 07:45

Virginia Fonseca volta para casa com os filhos
Virginia Fonseca volta para casa com os filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca passou por um susto ao retornar para casa depois da maratona de compromissos no Carnaval do Rio de Janeiro. A influenciadora, que desfilou como rainha de bateria da Grande Rio, relatou que enfrentou uma forte turbulência durante o voo de volta, experiência que compartilhou com seguidores nas redes sociais.

"Pegamos uma turbulência pesada e minha mãe começou a orar", escreveu. Pouco depois, ela publicou uma imagem informando que todos haviam chegado bem a Goiânia. Na postagem, escreveu: "Chegamos, graças a Deus".

