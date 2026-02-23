SUSTO

Virginia Fonseca relata turbulência intensa em voo: 'Minha mãe começou a orar'

Influenciadora voltava para casa com a família depois de desfilar como rainha de bateria da Grande Rio

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 07:45

Virginia Fonseca volta para casa com os filhos Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca passou por um susto ao retornar para casa depois da maratona de compromissos no Carnaval do Rio de Janeiro. A influenciadora, que desfilou como rainha de bateria da Grande Rio, relatou que enfrentou uma forte turbulência durante o voo de volta, experiência que compartilhou com seguidores nas redes sociais.

"Pegamos uma turbulência pesada e minha mãe começou a orar", escreveu. Pouco depois, ela publicou uma imagem informando que todos haviam chegado bem a Goiânia. Na postagem, escreveu: "Chegamos, graças a Deus".

Virginia esteve nos últimos dias no Rio de Janeiro para cumprir uma agenda intensa com a Acadêmicos do Grande Rio, escola pela qual estreou como rainha de bateria no Carnaval 2026. Antes de embarcar no jatinho, a apresentadora já havia se despedido da cidade em uma publicação nas redes sociais: "Hora de dar tchau RJ. Obrigada por tudo e a todos os envolvidos, foi bom demais. Que Deus nos acompanhe".

Nas imagens compartilhadas durante a viagem, Virginia aparece ao lado da mãe, Margareth Serrão, e dos filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano.