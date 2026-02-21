Acesse sua conta
'Vontade de vomitar' e 'caganeira': Virginia Fonseca se desesperou antes de desfilar na Sapucaí

Influenciadora mostrou nervosismo em live antes de estreia como rainha de bateria da Grande Rio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 07:58

Virginia Fonseca aparece assustada com briga generalizada após desfile na Sapucaí
Virginia Fonseca aparece assustada com briga generalizada após desfile na Sapucaí Crédito: Quem/Reprodução

A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, foi um grande caos, marcada por nervosismo e imprevistos. O que muita gente não sabe é que antes de entrar na Avenida, a influenciadora admitiu que estava passando mal.

Durante uma transmissão ao vivo no Twitch, que chegou a reunir cerca de 600 mil espectadores simultâneos, Virginia desabafou ao conversar por videochamada com o namorado, Vini Jr.. “Amor, eu tô muito nervosa, com vontade de vomitar… É caganeira!”, disse, pouco antes do desfile começar.

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews

A influenciadora também mostrou os bastidores da preparação, incluindo o peso do costeiro da fantasia, estimado em 12 kg, que acabou sendo retirado ao longo do percurso. Problemas com o tapa-sexo também apareceram na live, exigindo ajustes rápidos da equipe.

Nos camarins, a movimentação intensa e o uso constante de celulares geraram tensão. O presidente da escola, Jayder Soares, chegou a repreender a equipe. “Vocês chegaram agora no carnaval. Eu estou aqui há 37 anos. Está bem?”, afirmou.

Apesar dos contratempos, a apresentação seguiu com momentos de descontração, como a visita de Ludmilla ao camarim. A Grande Rio terminou o Carnaval na oitava colocação e ficou fora do Desfile das Campeãs pela primeira vez em seis anos. A permanência de Virginia como rainha de bateria ainda não foi confirmada.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Mãe de Virginia fica revoltada após matéria afirmar que influenciadora visitaria terreiro: ‘Não suporto’

Fantasia pesada demais? Virginia já havia treinado com o costeiro de 12kg antes do desfile da Grande Rio; VÍDEO

Mestre de bateria da Grande Rio desabafa após desempenho abaixo do esperado e derrota atribuída a Virginia

Após desfile caótico, Grande Rio impõe condições para que Virginia siga como rainha de bateria em 2027; veja detalhes

