'Vontade de vomitar' e 'caganeira': Virginia Fonseca se desesperou antes de desfilar na Sapucaí

Influenciadora mostrou nervosismo em live antes de estreia como rainha de bateria da Grande Rio

Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 07:58

Virginia Fonseca aparece assustada com briga generalizada após desfile na Sapucaí Crédito: Quem/Reprodução

A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, foi um grande caos, marcada por nervosismo e imprevistos. O que muita gente não sabe é que antes de entrar na Avenida, a influenciadora admitiu que estava passando mal.

Durante uma transmissão ao vivo no Twitch, que chegou a reunir cerca de 600 mil espectadores simultâneos, Virginia desabafou ao conversar por videochamada com o namorado, Vini Jr.. “Amor, eu tô muito nervosa, com vontade de vomitar… É caganeira!”, disse, pouco antes do desfile começar.

A influenciadora também mostrou os bastidores da preparação, incluindo o peso do costeiro da fantasia, estimado em 12 kg, que acabou sendo retirado ao longo do percurso. Problemas com o tapa-sexo também apareceram na live, exigindo ajustes rápidos da equipe.

Nos camarins, a movimentação intensa e o uso constante de celulares geraram tensão. O presidente da escola, Jayder Soares, chegou a repreender a equipe. “Vocês chegaram agora no carnaval. Eu estou aqui há 37 anos. Está bem?”, afirmou.