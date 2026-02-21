'Vontade de vomitar' e 'caganeira': Virginia Fonseca se desesperou antes de desfilar na Sapucaí

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 07:58
A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, foi um grande caos, marcada por nervosismo e imprevistos. O que muita gente não sabe é que antes de entrar na Avenida, a influenciadora admitiu que estava passando mal.
Durante uma transmissão ao vivo no Twitch, que chegou a reunir cerca de 600 mil espectadores simultâneos, Virginia desabafou ao conversar por videochamada com o namorado, Vini Jr.. “Amor, eu tô muito nervosa, com vontade de vomitar… É caganeira!”, disse, pouco antes do desfile começar.
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio
A influenciadora também mostrou os bastidores da preparação, incluindo o peso do costeiro da fantasia, estimado em 12 kg, que acabou sendo retirado ao longo do percurso. Problemas com o tapa-sexo também apareceram na live, exigindo ajustes rápidos da equipe.
Nos camarins, a movimentação intensa e o uso constante de celulares geraram tensão. O presidente da escola, Jayder Soares, chegou a repreender a equipe. “Vocês chegaram agora no carnaval. Eu estou aqui há 37 anos. Está bem?”, afirmou.
Apesar dos contratempos, a apresentação seguiu com momentos de descontração, como a visita de Ludmilla ao camarim. A Grande Rio terminou o Carnaval na oitava colocação e ficou fora do Desfile das Campeãs pela primeira vez em seis anos. A permanência de Virginia como rainha de bateria ainda não foi confirmada.