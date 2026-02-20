Acesse sua conta
Fantasia pesada demais? Virginia já havia treinado com o costeiro de 12kg antes do desfile da Grande Rio; VÍDEO

Influenciadora retirou parte da fantasia na Avenida e gerou polêmica

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 09:53

Virginia treinou com o costeiro antes do desfile na Sapucaí
Virginia treinou com o costeiro antes do desfile na Sapucaí Crédito: Reprodução

A retirada do costeiro no meio do desfile acabou se tornando um dos episódios mais comentados (e polêmicos) da estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio. O acessório, que pesava cerca de 12 kg, foi deixado de lado antes do fim da apresentação, gerando críticas e questionamentos sobre a escolha de uma fantasia tão pesada para quem ocupava o posto pela primeira vez.

Apesar da repercussão, a influenciadora já havia testado o figurino dias antes de entrar na Avenida. Uma semana antes do desfile, ela participou de um treino ao lado do professor de samba Carlinhos Salgueiro usando o costeiro completo. Na ocasião, inclusive, repetiu a agachada que viralizou nas redes sociais e virou motivo de comentários e memes.

As imagens do ensaio mostram que o peso já exigia esforço. Virginia aparece com o tronco levemente inclinado, sem conseguir manter a postura totalmente ereta enquanto sambava. Ao jornal Extra, Carlinhos relatou que a aluna demonstrou determinação e reconheceu que o figurino interferiu tanto no desempenho do samba quanto na evolução corporal ao longo da Avenida.

Quem também acabou no centro das críticas foi João Ribeiro, estilista responsável pela fantasia. Aos 26 anos, o profissional foi apontado por internautas como "o culpado" pelas dificuldades enfrentadas pela rainha de bateria durante o desfile.

Ainda segundo o jornal Extra, o desconforto começou antes mesmo do desfile. Virginia já reclamava do costeiro e da cabeça antes de chegar à concentração. Isso ficou evidente em uma live que ela fez para mostrar os bastidores de sua estreia na Sapucaí. Nos vídeos, as expressões indicavam dor.

Já na Avenida, a situação se repetiu. Em determinado momento, ela optou por retirar o costeiro de penas, de aproximadamente 12 kg, e seguir apenas com parte da estrutura. A decisão dividiu opiniões e levantou dúvidas sobre ter sido tomada por impulso.

"Nada disso. Tudo estava previsto", explicou João. "Ela tinha a opção de desfilar com ou sem o costeiro de penas e só usar o de LED. Mas era a estreia dela, ela queria algo suntuoso, como pede o posto. Testamos antes e perguntamos ao Jayder se naquele local, logo após o segundo recuo, ela poderia ficar sem ele e ele disse que sim. Ela aguentou muito até, desfilou até o setor 10 com o costeiro".

Com ateliê próprio em São Paulo há oito anos, o estilista trabalha com Virginia há três e também assina produções de outras musas e rainhas do carnaval paulista. Ele contou que a escola apresentou três ideias para a fantasia, e a influenciadora escolheu o modelo vermelho. O croqui já estava finalizado em dezembro.

"Mas ela quis mesmo assim. A gente propôs que fosse só o de luzes, isso já ali na porta da concentração, mas Virginia disse que iria conseguir desfilar com ele, queria mostrar a beleza da fantasia e sua garra", justificou João.

O peso ainda acabou impactando o body utilizado por Virginia, que criou a impressão de que ela desfilava apenas de tapa-sexo. "Não era um tapa-sexo, como muitos falaram. Mas um body de tule finíssimo. Aquela parte era costurada no body e colada com cola de lace nas laterais e em cima da genitália. O que aconteceu é que descolou um pouco porque, para segurar o peso do costeiro, ela contraía o abdômen demais e foi soltando. Mas em nenhum momento ficaria nua, até porque estava usando Micropore (fita da cor da pele) para cobrir tudo", assegurou o estilista.

"Entendo e respeito, mas, sobretudo, estou tranquilo porque fiz tudo o que estava programado dentro do que havíamos combinado, a fantasia ficou intacta do início ao fim, não quebrou nada, as luzes acenderam, e recebi muito carinho das pessoas também", finalizou.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Carnaval Virginia Polêmica Virginia Fonseca Carnaval 2026 Grande rio Costeiro Tapa-sexo

