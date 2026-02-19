CARNAVAL

Após desfile caótico, Grande Rio impõe condições para que Virginia siga como rainha de bateria em 2027; veja detalhes

Escola de samba decepcionou, ficou apenas no 8º lugar e não participará da apresentação das campeãs

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 09:48

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio Crédito: Anderson Nordê / AgNews

O 8º lugar no Carnaval 2026 caiu como uma bomba para a direção da Grande Rio. A escola de samba esperava uma posição melhor e, ao amargar um lugar tão baixo, não poderá nem retornar para o Desfile das Campeãs, no próximo sábado (21), como fez nos últimos cinco anos. Com isso, a rainha de bateria, Virginia Fonseca, não voltará a fazer sua apresentação na Sapucaí.

Segundo o jornal Extra, a influenciadora é uma das maiores preocupações da cúpula que manda na agremiação. Jayder Soares, presidente de honra da Grande Rio, nutre um carinho pela loira, mas teria perdido a paciência com Virginia e com sua equipe.

Virginia assinou um contrato de dois anos e, ainda de acordo com o Extra, a parceria foi firmada entre a Grande Rio e a empresa de cosméticos da qual é sócia, a We Pink, que investiu R$ 15 milhões neste Carnaval. Ela ocupou a a quadra com quiosque e logomarca, e ainda lançou um perfume personalizado nas cores da agremiação.



Se não fosse por isso, Virginia estaria fora, garante o jornal, apesar de Jayder e ela darem como certa sua volta em 2027 em vários momentos que antecederam o desfile. Porém, a influenciadora terá de seguir uma série de regras. Uma delas é descansar sua imagem. Algo que vai na contramão de sua escolha, já que o perfil midiático da namorada de Vini Jr. foi considerado um de seus "atributos" para o posto.

Jayder não teria gostado de saber que a rainha de bateria comandava uma live antes de fazer sua estreia na Avenida. Vale lembrar que, em um dos momentos da transmissão, o patrono aparece gritando com ela, seguranças e a equipe. Em um deles, diz: "Estou no carnaval há 37 anos, vocês chegaram agora". Segundo o Extra, o 'vocês' se referia ao estilista, videomakers, amigos e puxa-sacos da influenciadora. Esse grupo inteiro terá que "sumir" até o próximo Carnaval. Essa regra já seria imposta imediatamente se a Grande Rio voltasse para o Desfile das Campeãs, o que não ocorrerá.

Durante o desfile, Virginia ainda teve como apoio três pessoas e seguranças, o que tumultuou ainda mais sua evolução. No entender da diretoria, a empresária teria se sobreposto à escola. "Um tiro no pé", afirmou um integrante do alto escalão da Grande Rio ao jornal. A ordem é que a loira só apareça em eventos importantes na quadra a partir do início dos trabalhos para o carnaval de 2027. A ideia é que, com menos presença, haja mais preparo.

Tudo teria sido acordado antes da apuração das notas dos jurados. A bateria, ala na qual reina Virginia e é comandada por Mestre Fafá, recebeu apenas uma nota 10. Em vários momentos, foi recepcionada com vaias das arquibancadas, direcionadas à influenciadora.