Qual é o nome da virose deste Carnaval? VOTE

FIM DA FOLIA

Calor intenso e multidões favorecem a circulação de vírus após a folia

Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 12:31

Carnaval de 2026 Crédito: Sora Maia

Se tem algo praticamente certo no calendário dos baianos, além da festa, é a virose que costuma aparecer logo depois do Carnaval. Ano após ano, infecções virais - incluindo arboviroses e doenças respiratórias - ganham força durante ou logo após o período carnavalesco.

A explicação passa por dois ingredientes clássicos da folia: altas temperaturas e grandes aglomerações. O calor favorece a circulação de vírus, enquanto o contato próximo entre milhares de pessoas, inevitável no verão e ainda mais intenso no aperto de uma pipoca atrás do trio elétrico, cria o ambiente ideal para a transmissão.

Com bom humor, os baianos costumam “batizar” a doença com nomes inspirados nas músicas que marcaram a festa. A brincadeira se repete a cada ano, acompanhando o hit do momento. Veja as opções abaixo e vote:

