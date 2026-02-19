CRIME

Turista de Santa Catarina é preso por proferir ofensas racistas em camarote de Salvador

Homem xingou duas funcionárias do local

Esther Morais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11:46

Turista de Santa Catarina é preso por proferir ofensas racistas em camarote de Salvador Crédito: Reprodução / Camarote Baiano

Um turista de Santa Catarina foi preso em flagrante na madrugada de terça-feira (17) após proferir ofensas racistas contra duas funcionárias do Camarote Baiano, no circuito Circuito Dodô, durante o Carnaval de Salvador.

Segundo a TV Bahia, as funcionárias contaram em depoimento que o suspeito as ofendeu com palavras como “pretas”, “macacas” e “escravas”.

Segundo informações da polícia, o homem, de 42 anos, vai responder pelo crime de discriminação racial. Após o ocorrido, ele foi conduzido por policiais militares a um posto do Serviço Integrado de Atendimento ao Turista (Servir), instalado em um centro comercial no bairro da Barra. Em seguida, foi encaminhado a uma unidade policial, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Em nota, o Camarote Baiano informou que identificou o responsável e acionou a PM para conduzir o cidadão à delegacia. "Infelizmente, viemos a público comunicar e expressar nossa profunda indignação diante do comportamento isolado de um cliente, que dirigiu ofensas racistas à nossa equipe", diz o texto. Leia:

Infelizmente, viemos a público comunicar e expressar nossa profunda indignação diante do comportamento isolado de um cliente, que dirigiu ofensas racistas à nossa equipe.

Desde o ocorrido, nosso time identificou o responsável e, com o apoio da Polícia Militar da Bahia, conduziu o cidadão à delegacia, onde foram adotadas todas as medidas legais cabíveis.

Às nossas colaboradoras, estamos prestando todo o suporte necessário, reafirmando nosso compromisso em combater qualquer ato de racismo ou discriminação. Não toleramos esse tipo de comportamento em nossos ambientes e seguiremos firmes na defesa do respeito e da convivência coletiva.

A SAN foi além: ao identificar que o mesmo indivíduo havia adquirido ingressos para outras festas do grupo, determinou o cancelamento imediato de todos os acessos, proibindo sua participação em quaisquer eventos organizados por nós.