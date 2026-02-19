LÍNGUA

Não é só recorde: 10 palavras de português que muita gente pronuncia errado

MPF moveu ação contra a Globo por conta de pronúncia incorreta da palavra "recorde"

Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 13:46

Dicionário Crédito: Shutterstock

A discussão sobre a pronúncia da palavra "recorde" ganhou repercussão nacional após uma ação do Ministério Público Federal contra a TV Globo questionar a forma como o termo vem sendo dito em telejornais da emissora. A Procuradoria argumenta que, segundo a norma culta, a forma correta é reCORde, e não RÉcorde.

No documento enviado à Justiça, o procurador Cléber Eustáquio Neves, do Ministério Público Federal em Minas Gerais, argumenta que a TV Globo, por meio de seus apresentadores e repórteres, vem repetidamente pronunciando de forma equivocada a palavra “recorde”, tratando-a como proparoxítona em vez da forma culta paroxítona. Para ele, essa prática tem impacto direto sobre o público e provoca um “efeito manada”, levando parte da população a reproduzir a pronúncia considerada incorreta, o que, na avaliação do MPF, representa uma lesão ao patrimônio cultural imaterial da língua portuguesa. O MPF pede indenização de R$ 10 milhões.

O episódio reacendeu um debate antigo: afinal, quantas palavras do português brasileiro costumam ter a sílaba tônica deslocada na fala cotidiana? A lista é maior do que parece - e muitos deslizes acontecem inclusive em ambientes formais. Veja abaixo alguns exemplos comuns e dicas de professores sobre como pronunciar as palavras.

É importante lembrar que existem variações linguísticas regionais e sociais, que fazem com que a pronúncia de certas palavras mude de uma região para outra ou de pessoa para pessoa. Além disso, a língua portuguesa é viva e diversa, e na comunicação informal o importante é ser compreendido.

1. Gratuito

Correto: graTUIto

É comum ouvir “gratuÍTO”, mas a tonicidade está no grupo “tui”. A palavra é paroxítona, e o destaque deve recair naturalmente sobre essa sílaba central.

2. Ruim

Correto: ruIM

Aqui o erro é bastante popular. Muitos dizem “RÚim”, mas a palavra é oxítona: a força deve recair na última sílaba.

3. Condor

Correto: conDOR

O nome da ave - e também de marcas comerciais - deve enfatizar a última sílaba.

4. Nobel

Correto: noBEL

O nome do prêmio internacional costuma ser pronunciado frequentemente como “NÓbel”, mas o correto é destacar a última sílaba.

5. Avaro

Correto: aVAro

Apesar de soar natural para alguns, “Ávaro” não segue o padrão culto. O destaque correto está em “va”.

6. Ínterim

Correto: ÍNterim

Em discursos formais, muitos deslocam a força para o final (“interIM”), mas a tonicidade é inicial.

7. Pudico

Correto: puDIco

A palavra é paroxítona e só teria a ênfase na primeira sílaba em caso de acento. A silaba tônica é a do meio.

8. Subsídio

Correto: subSÍdio (s como em sítio)

É comum ouvir “subZÍdio”, aplicando a regra do “s” com som de “z” entre vogais. No entanto, segundo o padrão culto, o segundo “s” tem som de /s/, como em “sítio”, porque integra o encontro consonantal “bs”.

9. Fluido

Correto: FLUIdo

É comum ouvir “FLUí-do”, separando excessivamente as vogais. Na pronúncia padrão, “ui” forma um ditongo, e a sílaba tônica recai nesse encontro vocálico. Fluído, com acento no I, é uma conjugação do verbo fluir.

10. Extra

Correto: ÊXtra