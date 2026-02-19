Não é só recorde: 10 palavras de português que muita gente pronuncia errado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 13:46
A discussão sobre a pronúncia da palavra "recorde" ganhou repercussão nacional após uma ação do Ministério Público Federal contra a TV Globo questionar a forma como o termo vem sendo dito em telejornais da emissora. A Procuradoria argumenta que, segundo a norma culta, a forma correta é reCORde, e não RÉcorde.
No documento enviado à Justiça, o procurador Cléber Eustáquio Neves, do Ministério Público Federal em Minas Gerais, argumenta que a TV Globo, por meio de seus apresentadores e repórteres, vem repetidamente pronunciando de forma equivocada a palavra “recorde”, tratando-a como proparoxítona em vez da forma culta paroxítona. Para ele, essa prática tem impacto direto sobre o público e provoca um “efeito manada”, levando parte da população a reproduzir a pronúncia considerada incorreta, o que, na avaliação do MPF, representa uma lesão ao patrimônio cultural imaterial da língua portuguesa. O MPF pede indenização de R$ 10 milhões.
O episódio reacendeu um debate antigo: afinal, quantas palavras do português brasileiro costumam ter a sílaba tônica deslocada na fala cotidiana? A lista é maior do que parece - e muitos deslizes acontecem inclusive em ambientes formais. Veja abaixo alguns exemplos comuns e dicas de professores sobre como pronunciar as palavras.
É importante lembrar que existem variações linguísticas regionais e sociais, que fazem com que a pronúncia de certas palavras mude de uma região para outra ou de pessoa para pessoa. Além disso, a língua portuguesa é viva e diversa, e na comunicação informal o importante é ser compreendido.
1. Gratuito
Correto: graTUIto
É comum ouvir “gratuÍTO”, mas a tonicidade está no grupo “tui”. A palavra é paroxítona, e o destaque deve recair naturalmente sobre essa sílaba central.
2. Ruim
Correto: ruIM
Aqui o erro é bastante popular. Muitos dizem “RÚim”, mas a palavra é oxítona: a força deve recair na última sílaba.
3. Condor
Correto: conDOR
O nome da ave - e também de marcas comerciais - deve enfatizar a última sílaba.
4. Nobel
Correto: noBEL
O nome do prêmio internacional costuma ser pronunciado frequentemente como “NÓbel”, mas o correto é destacar a última sílaba.
5. Avaro
Correto: aVAro
Apesar de soar natural para alguns, “Ávaro” não segue o padrão culto. O destaque correto está em “va”.
6. Ínterim
Correto: ÍNterim
Em discursos formais, muitos deslocam a força para o final (“interIM”), mas a tonicidade é inicial.
7. Pudico
Correto: puDIco
A palavra é paroxítona e só teria a ênfase na primeira sílaba em caso de acento. A silaba tônica é a do meio.
8. Subsídio
Correto: subSÍdio (s como em sítio)
É comum ouvir “subZÍdio”, aplicando a regra do “s” com som de “z” entre vogais. No entanto, segundo o padrão culto, o segundo “s” tem som de /s/, como em “sítio”, porque integra o encontro consonantal “bs”.
9. Fluido
Correto: FLUIdo
É comum ouvir “FLUí-do”, separando excessivamente as vogais. Na pronúncia padrão, “ui” forma um ditongo, e a sílaba tônica recai nesse encontro vocálico. Fluído, com acento no I, é uma conjugação do verbo fluir.
10. Extra
Correto: ÊXtra
Tem pronúncia fechada na primeira sílaba.