Megaferrovia com mais de 1.200 km vai cortar 53 municípios do Brasil e já tem data para ser entregue

Obra tem investimento total de R$ 14,9 bilhões

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 09:41

Um dos principais projetos de infraestrutura do país, a Transnordestina já está com 80% das obras da primeira fase concluídas. Com mais de 1,2 mil quilômetros de extensão, a megaferrovia cortará 53 municípios de três estados brasileiros e já tem data para ser totalmente entregue.

De acordo com o governo federal, a Transnordestina deve ser entregue até 2027. Estruturante para a logística nacional e para o escoamento da produção do Nordeste, o investimento total da megaferrovia é de R$ 14,9 bilhões.

O secretário Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros, Eduardo Tavares, ressalta o impacto regional das obras da ferrovia. “100% dos lotes que chegam até o Porto do Pecém estão contratados. São mais de 3.500 trabalhadores hoje na ferrovia, e alcançamos mais de R$ 120 milhões sendo executados mensalmente em obras”, afirma.

A Transnordestina tem extensão total de 1.206 quilômetros. A fase 1 tem 727 quilômetros da linha principal finalizados, enquanto outros 326 quilômetros permanecem em execução.

Atualmente, os oito lotes remanescentes estão contratados. Após a autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessão da licença de operação pelo IBAMA, os trens de carga da ferrovia começaram a circular de forma experimental. Está liberado um trecho de aproximadamente 679 quilômetros, entre os municípios de São Miguel do Fidalgo (PI) e Acopiara (CE), passando por Salgueiro (PE).

