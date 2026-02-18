EDUCAÇÃO

MEC abre cadastro para 12 mil bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas

Interessados devem se cadastrar exclusivamente pela Plataforma Freire

Millena Marques

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:10

Programa Pé-de-Meia Crédito: Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) iniciou, na última terça-feira (17), o período de cadastramento de currículo e pré-inscrição de interessados em participar do Pé-de-Meia Licenciaturas 2026. Segundo a pasta, os interessados devem se cadastrar exclusivamente pela Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Ao todo, serão concedidas até 12 mil bolsas nesta edição, conforme critérios adicionais de ocupação de vagas estabelecidos em edital. Podem participar candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados em cursos de licenciatura, na modalidade presencial, por meio de um dos seguintes programas:

Sistema de Seleção Unificada (Sisu);

Programa Universidade para Todos (Prouni);

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).