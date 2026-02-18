Acesse sua conta
MEC abre cadastro para 12 mil bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas

Interessados devem se cadastrar exclusivamente pela Plataforma Freire

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:10

Programa Pé-de-Meia
Crédito: Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) iniciou, na última terça-feira (17), o período de cadastramento de currículo e pré-inscrição de interessados em participar do Pé-de-Meia Licenciaturas 2026. Segundo a pasta, os interessados devem se cadastrar exclusivamente pela Plataforma Freire, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Ao todo, serão concedidas até 12 mil bolsas nesta edição, conforme critérios adicionais de ocupação de vagas estabelecidos em edital. Podem participar candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados em cursos de licenciatura, na modalidade presencial, por meio de um dos seguintes programas:

Sistema de Seleção Unificada (Sisu);

Programa Universidade para Todos (Prouni);

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O Pé-de-Meia Licenciaturas oferece uma bolsa mensal no valor de R$ 1.050. Deste valor, R$ 700 podem ser sacados imediatamente. Já os R$ 350 serão destinados a uma poupança, cujo saque está condicionado ao ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino, em até cinco anos após o término da licenciatura.  

Brasil

