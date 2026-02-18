Acesse sua conta
INSS prorroga prazo para ressarcimento de valores descontados indevidamente; veja como receber

Cerca de 4,2 milhões de beneficiários já foram ressarcidos

  Millena Marques
  Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 07:56

O recurso administrativo permite que o próprio INSS reavalie a decisão sem precisar recorrer à Justiça (Imagem: rafastockbr | Shutterstock)
Meu INSS Crédito: Imagem: rafastockbr | Shutterstock

O governo federal prorrogou até 20 de março o prazo para que aposentados e pensionistas possam solicitar o ressarcimento de valores descontados indevidamente de seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Inicialmente, o prazo se encerraria em 14 de fevereiro. Em nota, o órgão informou que mantém contato diário com a Dataprev, estatal responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social, cobrando explicações e providências. De acordo com o INSS, a prorrogação do ressarcimento busca assegurar o direito de quem tenta fazer a solicitação, mas encontra falhas no Meu INSS.

De acordo com o balanço mais recente do INSS, cerca de 4,2 milhões de beneficiários já foram ressarcidos, em valores que somam R$ 2,8 bilhões, de um total de R$ 6,2 milhões de contestações de cobranças. O governo estima, no entanto, que ainda existam 850 mil aposentados e pensionistas aptos a solicitar a devolução.

O esquema de descontos indevidos foi revelado pela Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), que identificou fraudes em Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados entre o INSS e entidades associativas. As investigações levaram ao afastamento de parte da cúpula do instituto em abril.

A prorrogação busca assegurar que todos os lesados pelo esquema possam recuperar os valores de forma simplificada e sem necessidade de ação judicial.

Como pedir a devolução

Os beneficiários podem abrir pedidos de ressarcimento pelos canais oficiais do INSS:

Aplicativo ou site Meu INSS, com login no Portal Gov.br;

Telefone 135, com atendimento gratuito de segunda a sábado, das 7h às 22h;

Economia Inss

