BrasilCenter abre vagas de emprego em Salvador, Feira de Santana e Paulo Afonso

Empresa de atendimento e vendas anuncia mais de 700 oportunidades no país, incluindo vagas presenciais e home office com pacote completo de benefícios.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 06:30

Vagas na Bahia: BrasilCenter contrata consultores de vendas e call center com opção home office Crédito: Shutterstock

A BrasilCenter, empresa especializada na gestão de soluções de atendimento aos clientes, anuncia mais de 700 novas vagas para profissionais de call center e consultores de vendas, distribuídas por todo o Brasil. As oportunidades contam com modelos de trabalho remoto e presencial em estados como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Maranhão, Sergipe, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Amazonas, Pará, Tocantins, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de Brasília (DF). Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site da companhia, cadastrar o currículo, selecionar a vaga desejada e seguir para a primeira etapa on-line.

As posições são destinadas a candidatos maiores de 18 anos, com Ensino Médio completo, e também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD). Os profissionais contratados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, auxílio-creche e participação nos lucros. Para as vagas em regime de home office, a empresa oferece ainda ajuda de custo, mobiliário adequado e computador.

Na área de call center, são 430 vagas abertas, com destaque para 100 oportunidades em Juiz de Fora (MG), 100 em Vila Velha (ES), 100 em Goiânia (GO), 100 em Ribeirão Preto (SP) e 30 no Rio de Janeiro (RJ).

As vagas para consultores de vendas somam 289 oportunidades e estão distribuídas entre São Paulo, Sorocaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Araraquara, Santos, Praia Grande, São Carlos, São José do Rio Preto, Americana, Piracicaba, Araraquara, Bauru, Botucatu, Campinas, Franca, Limeira, Marília e Pindamonhangaba (SP); Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia, Contagem e Uberaba (MG); Rio de Janeiro, Macaé, Niterói, Teresópolis e Volta Redonda (RJ); Vitória (ES); Anápolis (GO); Brasília (DF); Campo Grande (MS); Feira de Santana, Paulo Afonso e Salvador (BA); Fortaleza (CE); São Luís (Maranhão); João Pessoa (PB); Petrolina e Recife (PE); Teresina (PI); Natal (RN); Aracaju (SE); Manaus (AM); Belém (PA); Palmas (TO); Curitiba e Londrina (PR); Caxias do Sul, Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria (RS); e Blumenau, Criciúma, Florianópolis e Itajaí (SC). Os profissionais de vendas atuarão focados na oferta de produtos e serviços de telecomunicações para residências, realizando prospecção de novos clientes, visitas a condomínios residenciais e atendimento consultivo.

“Com mais de 25 anos de atuação no mercado, a BrasilCenter tem o compromisso de criar um ambiente que estimule o aprendizado contínuo, valorize a diversidade e ofereça condições para que cada profissional possa se desenvolver ao longo da sua trajetória. Por essa razão, sempre buscamos por profissionais que desejam evoluir e colaborar para um atendimento cada vez mais próximo e eficiente para nossos clientes”, afirma Jucineide Sousa, gerente de RH da BrasilCenter. De acordo com a executiva, a presença da companhia em diferentes regiões amplia o alcance das oportunidades no país.

