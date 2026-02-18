TECNOLOGIA

Nova atualização permite que pais bloqueiem acesso aos Shorts do YouTube; veja como ativar

Ainda é possível definir horários de uso e reforçar proteção para crianças e adolescentes na plataforma

Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:53

Youtube Shorts Crédito: Reprodução

O YouTube anunciou em janeiro uma atualização nas ferramentas de controle parental que dá aos responsáveis a opção de limitar ou até bloquear o acesso de crianças e adolescentes aos vídeos curtos do formato Shorts. O acompanhamento do uso pode ser feito em tempo real tanto pelo aplicativo Family Link quanto pelas configurações da conta Google vinculada ao menor.

Com o novo recurso, pais e responsáveis podem adaptar o tempo de uso às rotinas familiares, escolhendo limites diários que vão de zero até duas horas de exibição. Também é possível bloquear totalmente o acesso quando necessário. Dessa forma, o uso pode ser reduzido durante dias de aula ou períodos de descanso e ampliado em momentos como fins de semana e viagens.

A atualização surge em meio ao debate crescente sobre o excesso de telas entre jovens e os riscos de exposição a conteúdos inadequados e conversas sem supervisão, ambientes nos quais crianças e adolescentes podem sofrer influência ou abordagem de adultos mal-intencionados.

Ajustes no algoritmo e novos alertas

Segundo o Google, responsável tanto pela plataforma quanto pelo aplicativo de controle parental, os responsáveis também poderão personalizar lembretes de pausas e horários de dormir. Embora o recurso já existisse, agora ele permite ajustes mais específicos conforme a rotina da família.

Outra mudança envolve o sistema de recomendações para contas de adolescentes. Conteúdos que estimulem criatividade, aprendizado, desenvolvimento de habilidades e bem-estar passam a ter prioridade nas sugestões exibidas aos menores.

As novas diretrizes foram elaboradas com apoio do Comitê Consultivo de Jovens e Famílias e do Centro para Acadêmicos e Contadores de Histórias da UCLA, buscando reforçar o caráter educativo e a segurança digital para crianças e adolescentes.

Principais novidades anunciadas

Entre as funções que passam a estar disponíveis estão:

Limite diário de exibição entre 15 minutos e duas horas;

Possibilidade de bloquear totalmente o acesso, ajustando o tempo para zero minuto;

Alertas personalizados para pausas durante o uso;

Bloqueio automático após o horário de dormir definido pela família;

Limites que não podem ser alterados pelo adolescente sem autorização do responsável.

Como acessar os controles parentais no YouTube

A plataforma oferece a ferramenta chamada Central da Família, voltada ao acompanhamento das contas usadas por menores. Para acessar:

Abra o aplicativo do YouTube;

Entre na aba “Você”;

Toque em Configurações e selecione “Central da família”;

Adicione um perfil do YouTube Kids ou convide um adolescente que já possua conta.

Como funciona o Family Link

O aplicativo Family Link permite que pais e responsáveis administrem o uso de dispositivos por crianças e adolescentes. Após instalar o app, é necessário vincular a conta Google do menor à conta do adulto e conceder permissões para gerenciamento de aplicativos e localização.

Depois da conexão entre as contas, o dispositivo passa a obedecer às regras definidas pelo responsável.

Entre os principais recursos disponíveis estão:

Definição de limite diário de uso de tela;

Bloqueios em horários específicos, como durante estudos ou à noite;

Aprovação ou restrição de downloads e compras na Play Store;

Bloqueio ou limitação de jogos e redes sociais;