INVESTIGAÇÃO

Avô e companheira são presos suspeitos de torturar e matar menina de 3 anos

Perícia indica que morte ocorreu horas antes da chegada ao atendimento médico

Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 10:53

Karen Tamires Crédito: Reprodução

O avô de uma menina de três anos e a companheira dele foram presos na madrugada desta quarta-feira (18), suspeitos de participação na morte da criança, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. As informações são do portal G1.

A vítima, Sophia Emanuelly dos Santos, foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na noite de terça-feira (17). A criança apresentava vários hematomas pelo corpo e indícios de esganadura.

Quem a levou até o local foi o avô, José dos Santos, de 42 anos, responsável pela guarda da menina desde 2024. Aos profissionais de saúde, ele afirmou que a neta teria passado mal e vomitado durante o caminho até a unidade.

De acordo com a polícia, o pediatra que estava de plantão informou que Sophia já chegou sem vida ao atendimento. Além das marcas pelo corpo, havia sinais de compressão no pescoço.

A médica legista acionada constatou que a morte teria ocorrido entre seis e doze horas antes da chegada à UPA.

José dos Santos e a companheira dele, Karen Tamires Marques, de 33 anos, foram conduzidos por volta das 2h à Central de Polícia Judiciária (CPJ). Conforme o registro policial, a mulher afirmou aos investigadores que não gostava da criança.

O caso foi registrado como tortura e será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Até o momento, o portal g1 informou que tenta localizar a defesa dos suspeitos.

Indícios de agressões anteriores

Profissionais de saúde relataram à polícia que o corpo da menina apresentava hematomas com colorações diferentes, o que indica possíveis agressões ocorridas em momentos distintos.