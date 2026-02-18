Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Avô e companheira são presos suspeitos de torturar e matar menina de 3 anos

Perícia indica que morte ocorreu horas antes da chegada ao atendimento médico

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 10:53

Karen Tamires
Karen Tamires Crédito: Reprodução

O avô de uma menina de três anos e a companheira dele foram presos na madrugada desta quarta-feira (18), suspeitos de participação na morte da criança, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. As informações são do portal G1.

A vítima, Sophia Emanuelly dos Santos, foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na noite de terça-feira (17). A criança apresentava vários hematomas pelo corpo e indícios de esganadura.

Quem a levou até o local foi o avô, José dos Santos, de 42 anos, responsável pela guarda da menina desde 2024. Aos profissionais de saúde, ele afirmou que a neta teria passado mal e vomitado durante o caminho até a unidade.

De acordo com a polícia, o pediatra que estava de plantão informou que Sophia já chegou sem vida ao atendimento. Além das marcas pelo corpo, havia sinais de compressão no pescoço.

A médica legista acionada constatou que a morte teria ocorrido entre seis e doze horas antes da chegada à UPA.

José dos Santos e a companheira dele, Karen Tamires Marques, de 33 anos, foram conduzidos por volta das 2h à Central de Polícia Judiciária (CPJ). Conforme o registro policial, a mulher afirmou aos investigadores que não gostava da criança.

O caso foi registrado como tortura e será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Até o momento, o portal g1 informou que tenta localizar a defesa dos suspeitos.

Indícios de agressões anteriores

Profissionais de saúde relataram à polícia que o corpo da menina apresentava hematomas com colorações diferentes, o que indica possíveis agressões ocorridas em momentos distintos.

Os exames também apontaram sinais de desnutrição, perda de massa muscular e baixa densidade capilar. Segundo as informações levantadas, Sophia, nascida em 2022, não recebia acompanhamento médico desde 2023.

Mais recentes

Imagem - Mega-Sena acumula e prêmio ultrapassa R$ 100 milhões no próximo sorteio; veja resultado

Mega-Sena acumula e prêmio ultrapassa R$ 100 milhões no próximo sorteio; veja resultado
Imagem - IPTU em dia pode garantir carro novo por sorteio, saiba mais

IPTU em dia pode garantir carro novo por sorteio, saiba mais
Imagem - Ratos e lixo acumulado: fábrica de falsificação de alimentos é fechada pela Vigilância Sanitária

Ratos e lixo acumulado: fábrica de falsificação de alimentos é fechada pela Vigilância Sanitária

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas