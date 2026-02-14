Acesse sua conta
Cientista político fundador do PT morre afogado em praia de São Paulo

José Álvaro Moisés morreu aos 80 anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 18:45

José Álvaro Moisés
José Álvaro Moisés Crédito: USP Imagens

O professor da Universidade de São Paulo e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, José Álvaro Moisés, morreu nesta sexta-feira (13), aos 80 anos, no litoral paulista. A informação foi confirmada pela Associação Brasileira de Ciência Política.

Reconhecido como uma das principais referências da ciência política no país, Moisés construiu uma trajetória marcada por contribuições decisivas aos estudos sobre democracia, instituições políticas, cultura política e qualidade da democracia. Ao longo de décadas de atuação acadêmica, tornou-se referência para gerações de pesquisadores. Em nota, a associação destacou que sua carreira foi marcada pelo rigor intelectual e pelo compromisso com a vida pública, deixando um legado incontornável para a área.

Graduado em Ciências Sociais pela USP em 1970, obteve o título de mestre em Política e Governo pela Universidade de Essex, em 1972, e doutorado em Ciência Política pela própria USP, em 1978. Também foi professor visitante do Centro Latino-Americano da Universidade de Oxford nos anos de 1991 e 1992. Mais recentemente, atuava como professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, coordenador do Grupo de Pesquisa da Qualidade da Democracia e pesquisador do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas, que dirigiu entre 1995 e 2017.

Além da atuação acadêmica, exerceu cargos públicos no Ministério da Cultura, onde foi secretário de Apoio à Cultura entre 1995 e 1998 e secretário do Audiovisual de 1999 a 2002. Também coordenou a pesquisa Cultura e Democracia, desenvolvida entre 1998 e 2002 pelo ministério em parceria com a Universidade de Maryland, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

