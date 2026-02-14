SÃO PAULO

Mãe tem rosto e peito cortados por vidro ao tentar resolver conflito dos filhos no jogo Roblox

Carla Taize Azevedo Jesus, de 33 anos, teve rosto e peito cortados

Millena Marques

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:12

Caso aconteceu em Praia Grande Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Uma briga iniciada na plataforma de jogos Roblox terminou em tragédia em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A cabeleireira Carla Taize Azevedo Jesus, de 33 anos, teve o rosto e o peito cortados após tentar separar briga de filhos gêmeos, de 12 anos, e o irmão da agressora, de 11.

A agressora, identificada como Beatriz Maria Terres Martins, cortou o rosto e o peito da vítima. "Quem quer ser malandrona é assim. Cara rasgada e teu sangue no chão para o capeta beber", escreveu. As informações são do g1 Santos. O caso aconteceu no dia 5 de fevereiro.

De acordo com Carla, os filhos estavam sendo constantemente ameaçados e agredidos pelo garoto após um desentendimento no Roblox. "O menino veio tirar satisfação dizendo que o meu filho pegou um negocinho que eles falam do jogo, que eles compram", afirmou.

O Roblox é uma plataforma online global onde usuários podem jogar e criar milhões de "experiências" (jogos) usando o motor de jogo e ferramenta de desenvolvimento gratuita

No relato, Carla disse que tentou conversar com o pai, a mãe e o irmão do menino, mas não conseguiu resolver a situação. Na quinta-feira (5), ao tentar conversar com a mãe do menino, um dos fihos de Carla levou um chute do garoto.

Ainda segundo Carla, quatro horas depois, a irmã do garoto apareceu acompanhada de outras duas pessoas na porta de sua casa. "Enfiou um pedaço de vidro na minha testa e rasgou meu rosto e meu peito", disse a cabeleireira. Carla precisou levar oito pontos no rosto e cinco no peito.