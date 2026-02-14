Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe tem rosto e peito cortados por vidro ao tentar resolver conflito dos filhos no jogo Roblox

Carla Taize Azevedo Jesus, de 33 anos, teve rosto e peito cortados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:12

Caso aconteceu em Praia Grande
Caso aconteceu em Praia Grande Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Uma briga iniciada na plataforma de jogos Roblox terminou em tragédia em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A cabeleireira Carla Taize Azevedo Jesus, de 33 anos, teve o rosto e o peito cortados após tentar separar briga de filhos gêmeos, de 12 anos, e o irmão da agressora, de 11.

A agressora, identificada como Beatriz Maria Terres Martins, cortou o rosto e o peito da vítima. "Quem quer ser malandrona é assim. Cara rasgada e teu sangue no chão para o capeta beber", escreveu. As informações são do g1 Santos. O caso aconteceu no dia 5 de fevereiro.

De acordo com Carla, os filhos estavam sendo constantemente ameaçados e agredidos pelo garoto após um desentendimento no Roblox. "O menino veio tirar satisfação dizendo que o meu filho pegou um negocinho que eles falam do jogo, que eles compram", afirmou.

O Roblox é uma plataforma online global onde usuários podem jogar e criar milhões de "experiências" (jogos) usando o motor de jogo e ferramenta de desenvolvimento gratuita

Leia mais

Imagem - Cientista político fundador do PT morre afogado em praia de São Paulo

Cientista político fundador do PT morre afogado em praia de São Paulo

Imagem - O que se sabe sobre a doença que levou à morte de jornalista de 31 anos após oito dias internada

O que se sabe sobre a doença que levou à morte de jornalista de 31 anos após oito dias internada

Imagem - Morre segundo filho baleado por secretário em Itumbiara

Morre segundo filho baleado por secretário em Itumbiara

No relato, Carla disse que tentou conversar com o pai, a mãe e o irmão do menino, mas não conseguiu resolver a situação. Na quinta-feira (5), ao tentar conversar com a mãe do menino, um dos fihos de Carla levou um chute do garoto.

Ainda segundo Carla, quatro horas depois, a irmã do garoto apareceu acompanhada de outras duas pessoas na porta de sua casa. "Enfiou um pedaço de vidro na minha testa e rasgou meu rosto e meu peito", disse a cabeleireira. Carla precisou levar oito pontos no rosto e cinco no peito.

A vítima e o marido registraram boletim de ocorrência por lesão corporal e tentativa de homicídio na Central de Polícia Judiciária de Praia Grande.

Tags:

Agressão Crime Brasil

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa deste sábado (14)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa deste sábado (14)
Imagem - Resultado da Timemania 2356, deste sábado (14)

Resultado da Timemania 2356, deste sábado (14)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2973, deste sábado (14)

Resultado da Mega-Sena 2973, deste sábado (14)

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3614, deste sábado (14)
01

Resultado da Lotofácil 3614, deste sábado (14)

Imagem - Com homenagem a Xuxa, Carla Perez se despede do Algodão Doce no Carnaval de Salvador
02

Com homenagem a Xuxa, Carla Perez se despede do Algodão Doce no Carnaval de Salvador

Imagem - Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete
03

Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2973, deste sábado (14)
04

Resultado da Mega-Sena 2973, deste sábado (14)