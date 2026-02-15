Vereador é preso suspeito de participar de homicídio no Recôncavo da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 22:57
O vereador baiano Neném de Augusto (MDB), de 37 anos, de Cabaceiras do Paraguaçu, foi preso neste domingo (15), suspeito de participar de um homicídio no Recôncavo da Bahia. A prisão ocorreu no bairro do Imbuí, em Salvador.
O parlamentar é investigado por participar da morte de Josevaldo da Conceição, ocorrida no dia 17 de setembro de 2025, no povoado de Quixabeira, zona rural de Governador Mangabeira. A vítima foi encontrada às margens de uma via vicinal, ao lado de sua motocicleta, apresentando lesões na região da cabeça.
De acordo com o inquérito policial, o vereador também é apontado como liderança de uma organização criminosa com atuação na região, sendo investigada a possível vinculação do grupo à dinâmica de crimes contra a vida no território.
O suspeito é investigado por autorizar pelo menos mais dois homicídios e por participação em diversos outros crimes, como tráfico de drogas, além de liderar grupo criminoso.
Durante o cumprimento da medida judicial, pessoas que acompanhavam o vereador foram conduzidas à unidade policial. Uma delas danificou o aparelho celular que portava no momento da intervenção, fato que será objeto de apuração específica.
Foram apreendidos quatro veículos, sendo dos modelos Hilux, Corolla, Argo e Mobi, porções de maconha, aparelhos celulares, comprovantes de depósitos em dinheiro, passaportes internacionais e outros documentos que subsidiarão as investigações.