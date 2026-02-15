Acesse sua conta
Vereador é preso suspeito de participar de homicídio no Recôncavo da Bahia

Parlamentar de 37 anos foi preso em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 22:57

Neném de Augusto (MDB)
Neném de Augusto (MDB) Crédito: Reprodução

O vereador baiano Neném de Augusto (MDB), de 37 anos, de Cabaceiras do Paraguaçu, foi preso neste domingo (15), suspeito de participar de um homicídio no Recôncavo da Bahia. A prisão ocorreu no bairro do Imbuí, em Salvador.

O parlamentar é investigado por participar da morte de Josevaldo da Conceição, ocorrida no dia 17 de setembro de 2025, no povoado de Quixabeira, zona rural de Governador Mangabeira. A vítima foi encontrada às margens de uma via vicinal, ao lado de sua motocicleta, apresentando lesões na região da cabeça.

De acordo com o inquérito policial, o vereador também é apontado como liderança de uma organização criminosa com atuação na região, sendo investigada a possível vinculação do grupo à dinâmica de crimes contra a vida no território.

O suspeito é investigado por autorizar pelo menos mais dois homicídios e por participação em diversos outros crimes, como tráfico de drogas, além de liderar grupo criminoso.

Durante o cumprimento da medida judicial, pessoas que acompanhavam o vereador foram conduzidas à unidade policial. Uma delas danificou o aparelho celular que portava no momento da intervenção, fato que será objeto de apuração específica.

Foram apreendidos quatro veículos, sendo dos modelos Hilux, Corolla, Argo e Mobi, porções de maconha, aparelhos celulares, comprovantes de depósitos em dinheiro, passaportes internacionais e outros documentos que subsidiarão as investigações.

