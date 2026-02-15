Homem é preso por importunação sexual contra turista dentro de camarote de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 20:27
Um homem foi preso em flagrante por importunar sexualmente uma turista suíça em um camarote no bairro de Ondina, durante o Carnaval de Salvador, na noite do último sábado (14).
De acordo com a ocorrência, o suspeito tocou nas partes íntimas da mulher, que acionou os seguranças do espaço. Imagens de câmeras de segurança auxiliaram na identificação do investigado.
O homem foi detido e conduzido ao Posto do Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR), instalado na Avenida Milton Santos.
A vítima foi acolhida no local e ouvida por um dos delegados. O investigado permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário.