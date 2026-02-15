CARNAVAL

Homem é preso por importunação sexual contra turista dentro de camarote de Salvador

Crime ocorreu no circuito Barra-Ondina

Millena Marques

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 20:27

Polícia Civil no Carnaval Crédito: Pedro Moraes/Ascom PCBA

Um homem foi preso em flagrante por importunar sexualmente uma turista suíça em um camarote no bairro de Ondina, durante o Carnaval de Salvador, na noite do último sábado (14).

De acordo com a ocorrência, o suspeito tocou nas partes íntimas da mulher, que acionou os seguranças do espaço. Imagens de câmeras de segurança auxiliaram na identificação do investigado.

O homem foi detido e conduzido ao Posto do Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR), instalado na Avenida Milton Santos.