Homem é preso por importunação sexual contra turista dentro de camarote de Salvador

Crime ocorreu no circuito Barra-Ondina

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 20:27

Polícia Civil
Polícia Civil no Carnaval  Crédito: Pedro Moraes/Ascom PCBA

Um homem foi preso em flagrante por importunar sexualmente uma turista suíça em um camarote no bairro de Ondina, durante o Carnaval de Salvador, na noite do último sábado (14).

De acordo com a ocorrência, o suspeito tocou nas partes íntimas da mulher, que acionou os seguranças do espaço. Imagens de câmeras de segurança auxiliaram na identificação do investigado.

O homem foi detido e conduzido ao Posto do Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR), instalado na Avenida Milton Santos.

A vítima foi acolhida no local e ouvida por um dos delegados. O investigado permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

Salvador Carnaval 2026

