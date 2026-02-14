Bell Marques dá R$ 2 mil para ambulante que teve tampa de isopor quebrada no Carnaval de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:33
O cantor Bell Marques, 73 anos, protagonizou um gesto de solidariedade no segundo dia do bloco Vumbora, neste sábado (14), no Circuito Dodô (Barra-Ondina). O artista deu R$ 2 mil para uma vendedora ambulante que quebrou a tampa do isopor quebrada.
A cena aconteceu já no final do circuito do Carnaval, em Ondina. "Quanto vale tudo seu aí para você ir para casa descansar e não ficar aqui?", perguntou o cantor.
A vendedora chegou a propor a quantia de R$ 5 mil, mas Bell recusou e ofereceu R$ 2 mil.
"Eu quero comprar a mercadoria, não é o bar todo. Vou te dar R$ 2 mil e você fica com a mercadoria para você, pode ficar! Ai você pode decidir o que fazer com ela", disse.
No domingo (15), Bell será uma das atrações do camarote Salvador. Além disso, é o primeiro dia do Camaleão na avenida. Ele comanda o bloco desde 1991, inicialmente à frente do Chiclete com Banana, até deixar a banda, em 2014, seguindo desde então em carreira solo.
O Camaleão volta a desfilar pela Avenida Oceânica na segunda-feira (16) e na terça-feira (17). No último dia de Carnaval, Bell também se apresenta no camarote Brahma.
