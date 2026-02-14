GENEROSIDADE

Bell Marques dá R$ 2 mil para ambulante que teve tampa de isopor quebrada no Carnaval de Salvador

Atitude ocorreu neste sábado (14), durante segundo dia de bloco Vumbora

Millena Marques

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:33

Bell Marques dá sequência em sua maratona de trios com Bloco Vumbora Crédito: Sora Maia/CORREIO

O cantor Bell Marques, 73 anos, protagonizou um gesto de solidariedade no segundo dia do bloco Vumbora, neste sábado (14), no Circuito Dodô (Barra-Ondina). O artista deu R$ 2 mil para uma vendedora ambulante que quebrou a tampa do isopor quebrada.

A cena aconteceu já no final do circuito do Carnaval, em Ondina. "Quanto vale tudo seu aí para você ir para casa descansar e não ficar aqui?", perguntou o cantor.

A vendedora chegou a propor a quantia de R$ 5 mil, mas Bell recusou e ofereceu R$ 2 mil.

"Eu quero comprar a mercadoria, não é o bar todo. Vou te dar R$ 2 mil e você fica com a mercadoria para você, pode ficar! Ai você pode decidir o que fazer com ela", disse.

No domingo (15), Bell será uma das atrações do camarote Salvador. Além disso, é o primeiro dia do Camaleão na avenida. Ele comanda o bloco desde 1991, inicialmente à frente do Chiclete com Banana, até deixar a banda, em 2014, seguindo desde então em carreira solo.

O Camaleão volta a desfilar pela Avenida Oceânica na segunda-feira (16) e na terça-feira (17). No último dia de Carnaval, Bell também se apresenta no camarote Brahma.