Pathy de Jesus fala sobre passagem no Carnaval de Salvador: 'Um dos melhores do Brasil'

Atriz de 48 anos destaca relação afetiva com a capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 20:28

Pathy de Jesus no Carnaval de Salvador
Pathy de Jesus no Carnaval de Salvador Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO

A atriz Pathy Jesus, de 48 anos, não escondeu a empolgação ao falar sobre sua relação com a capital baiana durante o Carnaval de Salvador 2026. Presente na folia, ela destacou a conexão afetiva que construiu com a cidade ao longo dos anos e afirmou ser “muito apaixonada” por Salvador.

Pathy contou que já viveu momentos especiais na cidade, como a virada de ano, além de viagens ao lado do pai e do filho. Segundo ela, essas experiências fortaleceram ainda mais o vínculo com o destino. “Minha relação com Salvador já é muito bonita”, declarou, ressaltando o carinho que sente pelo lugar e pela energia única que encontra por aqui.

Frequentando o badalado Camarote 2222, a atriz disse que considera o Carnaval da capital baiana um dos melhores do país. Ela afirmou que adora a energia das pessoas, a diversão e a atmosfera dos camarotes, que, para ela, reúnem “o melhor dos mundos”.

Animada, Pathy celebrou a experiência deste ano e garantiu estar muito feliz por participar da festa. Para a atriz, depois de viver momentos tão marcantes na cidade, tudo o que vem pela frente durante a folia é motivo de celebração.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Carnaval 2026

