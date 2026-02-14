Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após hiato de cinco anos, Astrid Fontenelle retorna ao Carnaval de Salvador

Decisão de retornar à capital baiana foi motivada por um pedido especial

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 20:14

Astrid Fontenelle tem 63 anos
Astrid Fontenelle  Crédito: Divulgação

A jornalista Astrid Fontenelle marcou sua volta à folia baiana neste ano, após um afastamento de cinco anos. Entre o período da pandemia e projetos pessoais, como a construção de sua residência em Morro de São Paulo, a apresentadora revelou que a decisão de retornar à capital baiana foi motivada por um pedido especial.

Segundo Astrid, o incentivo partiu de seu filho, Gabriel, de 17 anos. O jovem a acompanha na celebração desde os dois anos de idade, tornando a presença da família uma tradição no evento. "Está na hora de voltar. Vamos viver o Carnaval de 2026", declarou a jornalista.

Camarote Brown

Camarote Brown por Divulgação
Camarote Brown por Divulgação
Camarote Brown por Divulgação
Camarote Brown por Divulgação
1 de 4
Camarote Brown por Divulgação

Astrid participa da folia no Camarote Brown by Licia Fabio e Zum Brazil, que retorna ao Carnaval de Salvador em 2026 ocupando toda a área interna e externa do restaurante Barravento, na orla da Barra.

Leia mais

Imagem - Licia Fabio comenta parceria com Carlinhos Brown: 'Uns quarenta anos de estrada'

Licia Fabio comenta parceria com Carlinhos Brown: 'Uns quarenta anos de estrada'

Imagem - Justiça barra pedido de Daniela Mercury e expõe rixa no Carnaval de Salvador

Justiça barra pedido de Daniela Mercury e expõe rixa no Carnaval de Salvador

Imagem - 'Faz parte da nossa vida': Lore Improta fala sobre a memória de Preta Gil no Expresso 2222

'Faz parte da nossa vida': Lore Improta fala sobre a memória de Preta Gil no Expresso 2222

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval 2026 Astrid

Mais recentes

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
Imagem - Solteira, Ivete Sangalo brinca em primeiro Carnaval após término com Cady: 'Tesão em mim mesma'

Solteira, Ivete Sangalo brinca em primeiro Carnaval após término com Cady: 'Tesão em mim mesma'
Imagem - Margareth Menezes inova com circo, maracatu e capoeira no meio do circuito Barra-Ondina

Margareth Menezes inova com circo, maracatu e capoeira no meio do circuito Barra-Ondina

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3614, deste sábado (14)
01

Resultado da Lotofácil 3614, deste sábado (14)

Imagem - Com homenagem a Xuxa, Carla Perez se despede do Algodão Doce no Carnaval de Salvador
02

Com homenagem a Xuxa, Carla Perez se despede do Algodão Doce no Carnaval de Salvador

Imagem - Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete
03

Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete

Imagem - Resultado da Mega-Sena 2973, deste sábado (14)
04

Resultado da Mega-Sena 2973, deste sábado (14)