Após hiato de cinco anos, Astrid Fontenelle retorna ao Carnaval de Salvador

Decisão de retornar à capital baiana foi motivada por um pedido especial

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 20:14

Astrid Fontenelle Crédito: Divulgação

A jornalista Astrid Fontenelle marcou sua volta à folia baiana neste ano, após um afastamento de cinco anos. Entre o período da pandemia e projetos pessoais, como a construção de sua residência em Morro de São Paulo, a apresentadora revelou que a decisão de retornar à capital baiana foi motivada por um pedido especial.

Segundo Astrid, o incentivo partiu de seu filho, Gabriel, de 17 anos. O jovem a acompanha na celebração desde os dois anos de idade, tornando a presença da família uma tradição no evento. "Está na hora de voltar. Vamos viver o Carnaval de 2026", declarou a jornalista.

Astrid participa da folia no Camarote Brown by Licia Fabio e Zum Brazil, que retorna ao Carnaval de Salvador em 2026 ocupando toda a área interna e externa do restaurante Barravento, na orla da Barra.