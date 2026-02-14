Acesse sua conta
'Faz parte da nossa vida': Lore Improta fala sobre a memória de Preta Gil no Expresso 2222

Dançarina esteve presente no camarote da família Gil neste sábado (14)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 20:08

Lore Improta falou sobre o significado de estar presente no Expresso neste ano de homenagens a Preta Gil
Lore Improta falou sobre o significado de estar presente no Expresso neste ano de homenagens a Preta Gil Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO/ Reprodução/Redes sociais

Marcando presença no Camarote Expresso 2222 neste sábado (14), a dançarina Lore Improta comentou sobre a grande homenageada do ano: Preta Gil. Neste ano, o espaço conta com o memorial ‘Pra Sempre Preta’, em celebração à memória e ao legado da cantora.

“Preta faz parte da nossa vida, a gente está sempre lembrando dela. Ela deixou um legado, uma história construída com muito amor e empatia. Preta era aquela pessoa que abraçava a todos”, lembrou.

Detalhes do Camarote Expresso 2222 em 2026

Coletiva de Imprensa do Camarote Expresso 2222 - 2026 por Ana Beatriz Sousa

Lore também expressou o desejo de que as homenagens e o carinho pela artista sejam eternos. “A gente vai sempre lembrar dela com alegria, felicidade e muito amor. Estou muito feliz de estar aqui, neste camarote cheio de fotos e da história dela. É uma alegria poder estar presente e usufruir um pouquinho disso também”, afirmou.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

