FOTOS: Veja os famosos que curtiram o Camarote Salvador neste sábado (14)

Marcaram presença nomes como Patrícia Poeta, Paloma Bernardi, Marcos Veras e Joaquim Lopes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 00:10

Famosos curtiram o Camarote Salvador na terceira noite
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite Crédito: Thiago Duran e Caio Duran

O Camarote Salvador reuniu uma série de celebridades no circuito Barra-Ondina, em Salvador, durante a terceira noite de Carnaval, neste sábado (14). Marcaram presença nomes como Patrícia Poeta, Paloma Bernardi, Marcos Veras e Joaquim Lopes.

Famosos marcaram presença no Camarote Salvador

A proposta do Camarote para 2026 é transformar o espaço em um universo próprio dentro da folia, com ambientes temáticos, dois palcos e experiências pensadas para além da passagem dos trios.

A estrutura mantém a vista privilegiada para o mar como cartão de visitas, mas amplia o investimento na vivência interna. O público encontra um palco em área aberta voltado para a orla, mirantes estratégicos e um espaço gourmet com menu exclusivo, que inclui pratos elaborados especialmente para o evento.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

