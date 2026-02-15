Acesse sua conta
No Camarote Salvador, Pizane diz que entraria diferente no BBB: ‘Mais voltado para o jogo’

Ex-participante avalia passagem de nove dias pelo reality e admite que pensaria com carinho em um retorno

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 01:38

Pizane diz que entraria “mais voltado para o jogo” se voltasse ao BBB
Pizane diz que entraria “mais voltado para o jogo” se voltasse ao BBB Crédito: Heider Sacramento/Correio

Entre um show e outro no Camarote Salvador, Lucas Pizane revisitou a própria trajetória no Big Brother Brasil. O ex-brother, que deixou o programa após nove dias de confinamento, refletiu sobre o que faria diferente caso tivesse uma nova oportunidade.

“O que eu faria diferente? Acho que eu confiaria mais na minha intuição, nas coisas que eu acredito, e tentaria fechar mais comigo mesmo. Talvez entrar com a cabeça mais voltada para o jogo”, afirmou.

A curta permanência no programa ainda ecoa nas análises que faz da própria trajetória. “Eu acabei vivendo muito pouco, foram só nove dias. Então acho que faria diferente até por isso”, disse. “Eu gostaria de viver mais um pouco lá dentro.”

Famosos marcaram presença no Camarote Salvador

Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran

Sobre uma possível volta ao universo do reality, Pizane não descarta a ideia. “Se eu participasse novamente, com certeza seria algo que eu pensaria com muito carinho.” Para ele, a percepção do jogo muda completamente depois da experiência. “Depois que você participa, fica diferente de ver o Big Brother.”

Hoje, como espectador, ele reconhece que a vivência altera o olhar. “Eu sei que acompanhar só pela internet não é acompanhar de verdade. É diferente quando você já viveu aquilo.”

Circulando por um dos espaços mais disputados do circuito Barra-Ondina, o ex-bbb também comentou a nova edição do programa. “Eu acho que está incrível essa galera que está entrando. Imagina! Tem gente muito engraçada, está muito bom.”

