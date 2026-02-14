FOLIA

Everton Ribeiro curte Carnaval no Camarote Salvador: 'É uma energia diferente'

Jogador está acompanhado da esposa, Marília Nery

Heider Sacramento

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 23:33

Everton Ribeiro Crédito: Heider Sacramento/CORREIO

O meio-campista Everton Ribeiro aproveitou a pausa nos trabalhos com o Bahia para vivenciar um pouco da folia no Camarote Salvador neste sábado (14). Em meio à festa e à energia contagiante do Carnaval baiano, o jogador exaltou a grandiosidade do evento.

“Aqui é uma energia diferente. Os camarotes aqui são um fenômeno. O Camarote Salvador tem uma grande produção. Vou continuar por aqui, tenho treino durante a semana, vou ver os dias que consigo curtir”, disse o atleta.

Com a festa ainda em curso, o meia, reconhecido por sua experiência e liderança dentro de campo, buscou aproveitar o clima de celebração antes de retornar às concentrações e treinos com o Bahia.

O clube tricolor se prepara agora para a próxima fase da temporada: o Bahia volta as atenções para a Libertadores, enfrentando o O’Higgins, do Chile, pela pré-Libertadores, com o jogo de ida marcado para 18 de fevereiro, às 19h, em Rancagua.