Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Everton Ribeiro curte Carnaval no Camarote Salvador: 'É uma energia diferente'

Jogador está acompanhado da esposa, Marília Nery

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 23:33

Everton Ribeiro
Everton Ribeiro Crédito: Heider Sacramento/CORREIO

O meio-campista Everton Ribeiro aproveitou a pausa nos trabalhos com o Bahia para vivenciar um pouco da folia no Camarote Salvador neste sábado (14). Em meio à festa e à energia contagiante do Carnaval baiano, o jogador exaltou a grandiosidade do evento.

“Aqui é uma energia diferente. Os camarotes aqui são um fenômeno. O Camarote Salvador tem uma grande produção. Vou continuar por aqui, tenho treino durante a semana, vou ver os dias que consigo curtir”, disse o atleta.

Com a festa ainda em curso, o meia, reconhecido por sua experiência e liderança dentro de campo, buscou aproveitar o clima de celebração antes de retornar às concentrações e treinos com o Bahia.

O clube tricolor se prepara agora para a próxima fase da temporada: o Bahia volta as atenções para a Libertadores, enfrentando o O’Higgins, do Chile, pela pré-Libertadores, com o jogo de ida marcado para 18 de fevereiro, às 19h, em Rancagua.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Everton Ribeiro

Mais recentes

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
Imagem - Quando o Ilê passa, o Curuzu lucra: moradores transformam cortejo em renda extra

Quando o Ilê passa, o Curuzu lucra: moradores transformam cortejo em renda extra
Imagem - FOTOS: Veja os famosos que curtiram o Camarote Salvador neste sábado (14)

FOTOS: Veja os famosos que curtiram o Camarote Salvador neste sábado (14)

MAIS LIDAS

Imagem - Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson
01

Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson

Imagem - Grávida de 5 meses, Lore Improta exibe barrigão e se emociona ao falar que sente presença de Preta Gil
02

Grávida de 5 meses, Lore Improta exibe barrigão e se emociona ao falar que sente presença de Preta Gil

Imagem - Professora assina divórcio e ‘casa’ de novo em menos de uma hora em projeto de conciliação
03

Professora assina divórcio e ‘casa’ de novo em menos de uma hora em projeto de conciliação

Imagem - Resultado da Lotofácil 3614, deste sábado (14)
04

Resultado da Lotofácil 3614, deste sábado (14)